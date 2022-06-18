18-річний футболіст "Дніпра-1" перейде в АПЛ за 1,5 млн єро

Про це повідомив авторитетний журналіст Ігор Циганик.

Сума трансферу Ярмолюка в "Брентфорд складе 1,5 млн євро.

"Вже сторони дійшли згоди. Залишилось офіційно оформити цей документ. Залишається мінімальний відсоток того, що може статися щось форс-мажорне і екстраординарне, але ще один український футболіст буде виступати у складі клубу АПЛ. Ціна за цього футболіста – приблизно 1,5 млн євро зараз узгодили між собою клуби. Хоча на початках "Брентфорд" пропонував втричі менше, але під час перемовин вдалося досягти такої згоди", – сказав Циганик.

1 березня Єгору Ярмолюку виповнилось 18 років. На його рахунку 9 матчів і 1 гол в УПЛ та Кубку України. Портал Transfermarkt оцінює півзахисника в 400 тис. євро.

В АПЛ у минулому грало троє українців. Андрій Ярмоленко у лондонському "Вест Гемі", Олександр Зінченко за "Манчестер Сіті" та Віталій Миколенко в "Евертоні".

12 червня стало відомо, що "Барселона" розглядає кандидатуру українця Олександра Зінченка на позицію лівого захисника.

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