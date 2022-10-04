Хроніка московського піке

Пєсков: Росія продовжить радитися з населенням Запорізької та Херсонської областей з питань кордонів, у яких вони "увійшли" у РФ.

"ЛНР" та "ДНР" – кордони 2014 року. Херсон та Запоріжжя – по кордонах ми продовжимо радитися з населенням цих областей".

"Російська залізниця" зауважила ризики втрат понад 60% робочої сили для проєкту розширення Східного полігону.

Причина – могилізація працівників підрядних організацій.

Видобуток газу Газпромом у вересні зменшився на 30% до середнього рівня перших 8 місяців 2022 року, і на 38% до вересня 2021 року.

Падіння прискорюється.

Природно падають також обсяги експорту і продажів. Наприклад, за 9 місяців цього року Газпром скоротив експорт газу у далеке закордоння на 40,4%.

І Китай таке падіння врятувати ніяк не може.

МЗС Чехії також закликало своїх громадян покинути Росію.

FT: Росія припиняє подачу газу до скасування санкцій.

Думаю, тепер зрозуміло, кому було вигідно підривати "Північні потоки".

Путін кличе на допомогу "генерала мороза".

Bloomberg Billionaires Index: найбагатші росіяни втратили з початку 2022 року майже $95 млрд. Причина зрозуміла – концентрація активів не у тій країні.

"10 друзів Росії".

11 країн виступили у Женеві зі спільною заявою, яка засуджує дискримінацію росіян і російськомовних мешканців.

Крім самої РФ, під цією заявою поставили підписи Білорусь, Китай, Болівія, Венесуела, Іран, КНДР, М'янма, Нікарагуа, Сирія та Ефіопія.

Героїчна Україна

США нададуть Україні ще 4 установки HIMARS у рамках пакета військової допомоги на $624 млн.

Після цього їх загальна кількість сягне 20 одиниць.

В Україні націоналізують мережу Brocard.

Курс гривні зміцнився майже до 41 грн/дол.

Допомагають інвестиції НБУ.

Міжнародні новини

Інфляція у Туреччині очікувано у вересні зросла до 83,5%. У серпні було 80,2%.

Економічний експеримент Ердогана триває.

Індекс ділової активності у виробництві Єврозони залишається у зоні падіння – 48,4 пункту.

У Німеччині ситуація гіршає (47).

Індекс ділової активності ISM у виробництві США впав до 50.9 – гірше очікувань.

Промисловість гальмує. Особливо у частині нових замовлень, де вже є ознаки рецесії.

І добре, що компонента зайнятості теж показує падіння.

Окрема цифра – падіння витрат на будівництво більше, ніж чекали аналітики.

США грузнуть у рецесії. І пік ставки ФРС все ближче. Інвестори з оптимізмом сприйняли ці новини.

Запущена КНДР балістична ракета пролетіла над територією Японії. Вперше з 2017 року.

Ринкові новини

Майже останній яскравий "бик" з ринку акцій, Коланович з JP Morgan, також здався: "Ми все більше непокоїмося через те, що центральні банки припускаються політичних помилок, враховуючи недавню ескалацію яструбиної риторики та нові геополітичні виклики, пов'язані з руйнуванням газопроводів Nordstream минулого тижня".

"Хоча ми, як і раніше, дотримуємося позитивного консенсусу, ці події, ймовірно, спричинять затримки у відновленні економіки та ринку, піддаючи ризику наші цільові показники цін на 2022 рік і передбачаючи, що вони можуть бути досягнуті не раніше 2023 року або ж коли ці ризики послабнуть".

А ось один з найяскравіших "ведмедів", Вілстон з Morgan Stanley, каже, що "ведмежий ринок" перебуває на завершальній стадії.

І ми з ним згодні, та очікуємо сезону звітності.

Стратеги Goldman Sachs на чолі з Костіним: домогосподарства США у 2023 році продадуть акцій на $100 млрд.

Домогосподарства були найбільшими покупцями акцій з 2020 року. Та безробіття і зростання відсоткових ставок змусять їх продавати акції.

У 2020 році домогосподарства купили акцій на $1,2 трлн., отримавши гроші від уряду США. Стратеги також очікують, що корпорації стануть найбільшим джерелом попиту на акції США наступного року через активні викупи та слабкі IPO.

Банки знижують прогнози для S&P 500.

Citigroup понизив з 4200 до 4000, і наприкінці 2023 року – 3900.

Credit Suisse – з 4300 до 3850.

Goldman Sachs очікує 4000 до кінця 2023 року у випадку "м'якої посадки". Та якщо буде повноцінна рецесія, вони очікують спочатку падіння S&P 500 до 3150, зростання до 3750 до кінця 2023 року.

Традиційно всі вони йдуть за ринком.

Продаж нових авто у США у 3-му кварталі впав на 0,9;.

Єдиним переможцем була General Motors (GM) – її продажі зросли на 24% до 555 580 штук.

Акції GM вчора виросли на 2,4%. На рівні ринку. А акції Toyota (TM) зросли на 4,1%, попри спад продажів на 7%.

Тобто очікування були у ціні.

Причина падіння – зростання ставок на автокредити з 4,3% роком раніше до 5,7%.

TrueCar: "Ми бачимо, що споживачі мають справу з реальністю, що для того, щоб дозволити собі те ж авто з тією ж щомісячною оплатою, що й торік, вони змушені збільшувати свій персональний внесок, що створює проблеми з доступністю".

Rivian (RIVN) підтвердила мету виробити у цьому році 25 тис. авто.

У 3 кварталі компанія спродукувала 7363 авто.

На постмаркеті акції компанії зростають на 7% після падіння вчора на 3%.

Це також може допомогти акціям Amazon (AMZN), великому акціонерові RIVN.

Akamai (AKAM) отримала пропозицію про поглинання від Private Equity.

Акції AKAM вчора зросли на 4% на дуже великих обсягах.

Грег Абель, наступник Воррена Баффета на посаді глави Berkshire Hathaway (BRK-B) купив акцій конгломерату майже на $70 млн.

Абель вже курує всі нестрахові напрямки діяльності Berkshire, і Баффет заявив, що одного дня він обійме посаду генерального директора у рамках плану спадкоємності компанії. Наразі ж 92-річний Баффет каже, що не планує йти на пенсію.

Злі язики кажуть, що Абель насправді вклав у BRK малу частку свого майна – цього літа він продав назад компанії на $75 млн. свою частку у розташованому в Айові комунальному підрозділі Berkshire, яким керував раніше. Таким чином, навіть після цих недавніх покупок акцій Berkshire його інвестиції в Berkshire значно менші, ніж раніше.

Адміністрація Байдена готує нові обмеження експорту напівпровідників і машин для їх виробництва.

Білий дім пробує позбавити Китай можливості виробляти найшвидші та найпередовіші схеми.

SEC оштрафував Ким Кардашьян на $1,26 за пост в Instagram з рекламою криптовалюти. Причина – вона зробила рекламу без оголошення суми, яку їй заплатили за рекламу.

Маск вчора хайпонув у твіттері опитуваннями про Україну.

До слова, акції Tesla (TSLA) впали також вчора майже на 9%. Вони впали на проблемах з постачаннями авто. Та дехто пов'язав його твіттер-вибрик з акціями.

До речі, акції Twitter (TWTR) також були серед лідерів падіння – мінус 3%. І це на тлі панівного вчора оптимізму ринку.

І багато хто гадає: чи зламано його акаунт, чи це справді його думки?

На ранок спростувань не було, тому радше це дійсно вигадки Маска.

Думаю, перш ніж це питати, йому варто приїхати в Україну і поспілкуватися зі звичайними людьми. Серед іншого – й біженцями з регіонів, в яких він пропонує провести референдуми, якщо звідти виїхала значна частина населення. Як він собі це уявляє?

Та й, у принципі, такі референдуми суперечать Конституції України та Статуту ООН, якщо він взагалі ще когось цікавить.

Скажу ще про одну складну версію – може, Маск зробив таке опитування на прохання китайських товаришів? Враховуючи важливість Китаю для його бізнесу, може, Пекін шукає способи швидше закінчити війну без очевидної поразки Москви, яка послабить і Пекін.

Дякуємо Маску за подаровані Україні Starlink, звісно. Та з політичним питанням у нього явно щось не те.

Те, що українців утричі менше, ніж росіян, мало що значить. Українці захищають свою країну, а росіяни йдуть загарбувати чужу – мотивація явно на боці України.

Економічні наслідки санкцій проти Росії тільки зараз починають її накривати. Одразу було зрозумілим, що санкції діють, як полоз. І саме зараз не можна послаблювати "обійми", коли російська економіка починає буквально задихатися. І, до речі, мобілізація молодих здорових чоловіків не тільки спричинила їх втечу з країни, але й знекровлює економіку.

Плюс на боці України зброя, яку дають західні союзники. Не випадково ЗСУ методично витискають противника з української території, а він втікає, кидаючи свою зброю.

Тобто моральна і військова перевага, а також краї російської економіки, роблять неуникною перемогу України.

Також звертаю увагу на те, з якою радістю на запропоновані варіанти завершення війни швидко кинулися погоджуватися у Москві. Навіть колишній президент РФ Медведєв: "Маск молодець, однак. Гідний присвоєння позачергового офіцерського звання".

Це свідчить про усвідомлення Москвою неуникності своєї військової поразки та готовність залишити за собою бодай Крим з гарантією його водопостачання.

Фінансові ринки

Перші торги 4-го кварталу минули під знаком "биків" – фондові індекси зросли в середньому на 2%. А вранці ф'ючерси зростають ще на 0,5%.

Економіка США сповільнюється і очікуваний пік підвищення ставки ФРС зрушився з 14 грудня уже цього року. Це надихнуло інвесторів.

Тому вчора подорожчали й держоблігації США – дохідність 10-річок впала до 3,61%, і рухається до нижньої планки діапазону 3,5 – 4%.

Тому й золото повернулося до вище $1700.

Долар наразі залишається стабільним.

Нагадаємо, для ринку акцій зараз на перше місце виходить сезон звітності компаній, який розпочнеться вже наприкінці наступного тижня.

Динаміка фондових індексів у 2022 році

HUGS’A (23.3%)

HUGS’INDEX (30.9%)

HUGS’30 (value) (18.0%)

HUGS’40 (growth) (39.5%)

DIA (18.9%)

SPY (22.8%)

QQQ (31.3%)

Активна стратегія HUGS’ON’9 (13.2%)

* () – у дужках подаються негативні значення.

Джерело

Про автора: Ерік Найман – український економіст, фінансовий аналітик, автор книг з інвестування.

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