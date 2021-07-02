26 обстрілів минулої доби і 6 - після опівночі: росіяни на Донбасі б'ють із забороненої важкої артилерії, поранено бійця ООС

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



У напрямку Авдіївки окупанти здійснили 8 обстрілів із забороненої Мінськими угодами 122-мм артилерії, заборонених 120-мм і 82-мм мінометів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.



Неподалік Павлополя загарбники биди зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



Поблизу Зайцевого росіяни обстрілювали українські позиції з великокаліберних кулеметів.



У районі Опитного ворог стріляв із підствольних гранатометів і стрілецької зброї.



Поблизу Талаківки окупанти застосовували 120-мм міномети.



Біля Широкиного російські війська двічі обстрілювали позиції Об'єднаних сил зі 120-мм і 82-мм мінометів і автоматичних станкових гранатометів.



У районі Водяного на Приазов'ї російські найманці застосовували 120-мм міномети.



Неподалік Побєди загарбники відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.



Поблизу Старогнатівки окупанти тричі застосували 122-мм артилерійські системи і міномети 120-го та 82-го калібрів.



У районі Світлодарська збройні формування РФ двічі обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



Біля Новотошківського ворог бив із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.



У напрямку населеного пункту Новоолександрівка росіяни відкривали вогонь із великокаліберних кулеметів.



Біля Золотого-4 ворог застосовував безпілотний літальний апарат для скидання пострілів ВОГ-17.



Крім того, окупанти обстріляли об'єкти цивільної інфраструктури та приватний сектор Авдіївки зі 122-мм артилерії, 120-мм і 82-мм мінометів.



На Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".



Унаслідок обстрілів один український військовослужбовець зазнав осколкових поранень. Пораненого госпіталізовано, він перебуває у стані середньої тяжкості.



На обстріли російсько-окупаційних військ бійці ООС відповіли вогнем.



З початку доби 2 липня станом на 7:00 окупанти 6 разів порушили режим припинення вогню.



У районі Золотого-4 ворог обстріляв українські позиції з 82-мм мінометів.



Поблизу Гнутового загарбники двічі відкривали вогонь зі 120-мм мінометів.



Біля Авдіївки росіяни тричі стріляли зі 122-мм артилерійських систем, 120-мм мінометів і станкових протитанкових гранатометів.



Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України внаслідок цих обстрілів не зафіксовано.





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