3 жовтня у Києві можуть обмежити роботу метро
Увечері 3 жовтня можливі обмеження на трьох станціях київського метро через футбольний матч
Про це повідомила пресслужба КМДА у Telegram.
На НСК "Олімпійський" о 19:30 розпочнеться матч між командами "Динамо" - "Шахтар".
Можливе обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська" перед початком матчу і після гри станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".
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