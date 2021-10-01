3 жовтня у Києві можуть обмежити роботу метро

Про це повідомила пресслужба КМДА у Telegram.



На НСК "Олімпійський" о 19:30 розпочнеться матч між командами "Динамо" - "Шахтар".



Можливе обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська" перед початком матчу і після гри станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".



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