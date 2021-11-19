30 млн грн збитків на закупівлі вакцини від ящуру: прокуратура оголосила про підозру працівнику Держпродспоживслужби

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.



За даними слідства, у 2019 році посадові особи Держпродспоживслужби, діяли у змові з представниками приватного товариства, яке займається поставками вакцин. Вони реалізували протиправну схему із закупівлі вакцини проти ящуру за завищеною вартістю.



Вакцина, яку придбали за державні кошти, не була зареєстрована в Україні і не могла використовуватися для щеплень, тому її мають утилізувати.



У прокуратурі зазначили, що розмір збитків, який учасники схеми завдали державному бюджету внаслідок перерахування коштів постачальнику вакцини, становить близько 30 млн грн.



Прокуратура оголосила про підозру ексголові тендерного комітету Держспоживпродслужби за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України за фактом службової недбалості. Причетним до схеми обирають запобіжний захід.



Ящур - гостра вірусна інфекційна хвороба, що уражає велику і дрібну рогату худобу, свиней.



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