Про це повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Хочу наголосити, що українці виїжджали з країни в пошуках прихистку, а не в пошуках роботи. Люди виїздили, щоб захистити своїх дітей, рідних та близьких. Майже 90% українців, які виїхали країни це жінки та діти. Звісно, що вони не розраховували на те, що їм потрібно буде шукати роботу", - пояснив Воскобойник.

Президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування зауважив, що багато українців отримали робочі місця за кордоном

"В Німеччину від початку війни заїхало понад 1 млн українців. З них 350 тис. відразу стали на облік в місцевій службі зайнятості. До жовтня місяця 2022 року кожен 10 українець знайшов собі роботу в Німеччині. До прикладу, вже 3 тис. українських вчителів працюють в німецьких школах", - додав він.

14 грудня 2022 року уряд Каталонії повідомив про запровадження виплат українським біженцям. Зазначається, що пряма економічна допомога спрямована на людей, які постраждали "від конфлікту в Україні", зареєстровані в муніципалітеті в Каталонії та не мають достатніх фінансових ресурсів: місячний дохід менший за 481 євро у дорослого або менший за 629 євро - у матері з дитиною.

З початку 2023 року Українські біженці, які виїхали до Німеччини, набудуть нового правового статусу і отримуватимуть більшу фінансову допомогу.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb