350 тис. українців стали на облік в службі зайнятості Німеччини, - президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Воскобойник
Президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник розповів, що багато українських біженців отримують робочі місця в країнах Європи
Про це повідомив в етері телеканалу "Еспресо"
"Хочу наголосити, що українці виїжджали з країни в пошуках прихистку, а не в пошуках роботи. Люди виїздили, щоб захистити своїх дітей, рідних та близьких. Майже 90% українців, які виїхали країни це жінки та діти. Звісно, що вони не розраховували на те, що їм потрібно буде шукати роботу", - пояснив Воскобойник.
Президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування зауважив, що багато українців отримали робочі місця за кордоном
"В Німеччину від початку війни заїхало понад 1 млн українців. З них 350 тис. відразу стали на облік в місцевій службі зайнятості. До жовтня місяця 2022 року кожен 10 українець знайшов собі роботу в Німеччині. До прикладу, вже 3 тис. українських вчителів працюють в німецьких школах", - додав він.
- 14 грудня 2022 року уряд Каталонії повідомив про запровадження виплат українським біженцям. Зазначається, що пряма економічна допомога спрямована на людей, які постраждали "від конфлікту в Україні", зареєстровані в муніципалітеті в Каталонії та не мають достатніх фінансових ресурсів: місячний дохід менший за 481 євро у дорослого або менший за 629 євро - у матері з дитиною.
- З початку 2023 року Українські біженці, які виїхали до Німеччини, набудуть нового правового статусу і отримуватимуть більшу фінансову допомогу.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.96
Купівля 39.96Продаж 40.64
-
EUR
Купівля 41.97Продаж 43
- Актуальне
- Важливе