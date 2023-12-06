День Святого Миколая: нова дата та як виникло свято

Історія свята та його традиції

За традицією, саме в ніч на 6 грудня Святий Миколай залишає чемним діточкам під подушкою подарунки. Напередодні свята дітки пишуть до Миколая листи зі своїми проханнями й кладуть їх на вікно. Чемні дітлахи знаходять під подушкою подарунок, а нечемні — різочку.

Миколай Мирлікійський був багатою людиною. Він дбав про бідних людей. За легендою, один бідний чоловік не міг забезпечити своїх трьох доньок приданим. За тамтешніми звичаями дочки не змогли вийти заміж без приданого. Миколай, у той час ще не єпископ, дізнавшись про таку історію, вирішив скористатись батьківським спадком. Протягом трьох ночей чоловік пробирався до убогої хатини та щоразу закидав крізь вікно шмат золота. Є версія, що традиція дарувати подарунки в цей день прийшла з середньовічної Німеччини, де напередодні свята батьки презентували дітям новий зимовий одяг. З часом це почали робити таємно, вночі, щоб діти вірили в чудеса святого. Згодом почали також дарувати ласощі: горіхи, сухофрукти та особливі солодкі хлібці з сушеними грушами; шкільне приладдя, іграшки, які клали в нові чи начищені та відремонтовані старі черевики, які ставили поблизу камінів, чи в панчохи, які вішали на каміни.

Вважалося, що імена тих, хто гідний чи не гідний подарунка, записувалися в Золотій книзі, якою володів святий Миколай.

Фото: ukr.media

Із часом діти почали писати листи святому, у яких перелічували добрі справи та просили пробачення за погані, також дітки писали, який саме подарунок хочуть отримати.

Інші звичаї

За давньою українською традицією, старші господарі села збиралися на свято, щоб зварити пшеничного пива. Влаштовувалася весела гостина, після якої всі їздили на санях довкола села й співали пісень. Дітям у цей день дарувалося особливе печиво — миколайчики.

Фото: з архіву Лесі Кічури

Сучасність

У незалежній Україні відроджено образ Святого Миколая й традиції дарувати подарунки. Також з кожним роком шанується традиція прояву благодійності у вигляді доброчинних заходів та благодійних проєктів.