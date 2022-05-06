71% громадян Євросоюзу впевнені, що Україна є частиною європейської сім’ї, - опитування Flash Eurobarometer
Результати опитування Flash Eurobarometer у всіх країнах-членах ЄС демонструють підтримку України на фоні повномасштабного вторгнення Росії. Дані оприлюднили 6 травня
Про це пише European Commission.
Згідно з результатами опитування, понад дев’ять із десяти респондентів (93%) схвалюють надання гуманітарної допомоги постраждалим від війни. 88% європейців позитивно ставляться до ідеї притулку людей, які тікають від війни до країн ЄС. 80% схвалюють фінансову підтримку, яку надали Україні. 71% вважають, що Україна є частиною європейської родини, а 89% співчувають українцям.
Також європейці підтримують санкції, які запроваджують проти Росії, після початку повномасштабної війни. 80% схвалюють економічні санкції проти Росії. 79% європейців схвалюють санкції проти російських олігархів.
Дві третини європейців (67%) підтримують те, що ЄС фінансує закупівлю та постачання військової техніки в Україну. Крім того, 75% вважають, що війна в Україні показує, що "потрібна більша військова співпраця в межах ЄС".
Також респонденти висловили підтримку дій ЄС у сфері енергетики, які спрямовані на позбавлення від залежності від російського палива. 84% погодились, що війна в Україні змушує інвестувати у відновлювані джерела енергії. 90% людей підтвердили, що на європейському рівні необхідно вжити заходів для обмеження впливу зростання цін.
- Третина європейців, а саме 66%, підтримують вступ України до Європейського Союзу.
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