Абрамовського можуть відправити у відставку з посади міністра екології 21 жовтня, - Кравчук

Про це повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук на брифінгу в кулуарах Верховної Ради 19 жовтня, повідомляє Укрінформ.

"Ми вчора обговорювали, дійсно, цього тижня може бути проголосована відставка Абрамовського, міністра екології. У п'ятницю була досить негативна оцінка діяльності Міністерства екології з боку членів РНБО. Я допускаю, що якщо ця заява офіційно надійде у Верховну Раду сьогодні, то в четвер ми зможемо за процедурою проголосувати його відставку у Верховній Раді. Але потрібно, щоб вона сьогодні надійшла, бо завтра має бути комітет", - повідомила вона.

За словами Кравчук, у фракції ще не обговорювали кандидатів на цю посаду, але серед них можуть бути члени фракції "Слуга народу".

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