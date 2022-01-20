Абсолютний чемпіон зухвало відповів на слова промоутера про бій з Ломаченком
Австралійський боксер Джордж Камбосос назвав себе імператором та заявив, що, аби відібрати у нього титули, знадобиться армія
Про це повідомляє DAZN Boxing у twitter.
Таким чином, абсолютний чемпіон світу в легкій вазі (до 61,2 кг) відреагував на слова промоутера Василя Ломаченка Боба Арума, що Джорджу Камбососу потрібен іменитий суперник, аби зробити його перший захист титулу привабливим для глядачів у Австралії.
"Містер Арум, за всієї поваги, глядачі прийдуть подивитися не на Хейні чи Ломаченка, вони прийдуть дивитися, як їхній імператор повертається додому з усіма поясами після того, як перевернув бокс. Ці пояси належать Австралії та Греції і знадобиться армія, щоб відібрати їх у нас", – заявив Камбосос, який за походженням є греком.
Джордж Камбосос 28 листопада 2021 року здолав американця Теофімо Лопеса та відібрав у нього звання абсолютного чемпіона світу.
Василь Ломаченко 12 грудня 2021 року переміг ганця Річарда Коммі та здобув інтерконтинентальний титул WBO (Всесвітньої боксерської організації).
- Нагадаємо, 19 січня Боб Арум заявив, що Джорджу Камбососу слід обирати в суперники Василя Ломаченка, оскільки іншого претендента на поєдинок Девіна Хейні в Австралії ніхто не знає.
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