Адвокат Головань: Верховний Суд зобов’язав встановити обставини зриву поїздки Порошенка на ПА НАТО

Про це повідомляє пресслужба Європейської Солідарності.

"Більше року тому, у травні 2022-го, влада не вперше і не востаннє продемонструвала, "чому ми не в НАТО". Зірвала участь П’ятого Президента України Петра Порошенка у Парламентській асамблеї країн НАТО. Петро Порошенко був у складі офіційної делегації українського парламенту, відповідне розпорядження про відрядження підписано головою ВР. А П’ятого Президента України просто не пропустили через кордон", – нагадав Головань обставини справи.



"Нахабне беззаконня влади, само собою, було оскаржено до суду. Але Львівський окружний адміністративний суд, а за ним і Восьмий апеляційний у задоволенні позовних вимог відмовили. Підстави? А ніяких. Судді зазначили, що оскільки Петро Порошенко через два дні після протиправної вимоги кордон таки перетнув, то немає про що й говорити. Той факт, що за тими самими документами на Парламентську асамблею країн НАТО Петра Порошенка не випустили, а за два дні, коли вже було пізно, все ж пропустили, судді аналізувати не наважилися", – зазначає адвокат.

"Як констатував згодом Верховний Суд, судами першої та апеляційної інстанцій взагалі не встановлювалися фактичні обставини, пов’язані із відмовою Петру Порошенку позивачу в перетинанні державного кордону та не досліджувалися відповідні докази! Тому Верховний Суд рішення Львівського окружного адміністративного суду та постанову Восьмого апеляційного адміністративного суду скасував і направив справу на новий розгляд до Львівського окружного адміністративного суду", – пише Ігор Головань.

"Львівський окружний адміністративний суд тепер змушений буде встановити фактичні обставини зриву поїздки Петра Порошенка до Вільнюса на ПА НАТО. І ми дізнаємося, хто конкретно перешкоджає руху України у НАТО та ЄС", – резюмує Головань.

Як відомо, у травні 2022 року було зірвано участь Петра Порошенка у Парламентській асамблеї НАТО попри те, що документи із затвердженням складу офіційної делегації підписав Голова Верховної Ради Стефанчук. Прикордонники двічі відмовили Порошенку у перетині кордону для участі у ПА НАТО. Як зауважили у партії "Європейська Солідарність", жодних підстав, які б обмежували право Петра Порошенка виїжджати за межі України, не було. Народний депутат України має право безперешкодно відповідно до Конституції і Закону "Про статус народного депутата" перетинати державний кордон України. Петро Порошенко рухався у службове відрядження на підставі Розпорядження Голови Верховної Ради разом з іншими членами делегації. Всіх їх випустили, окрім Петра Порошенка.