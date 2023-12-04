Акселераційна програма Impact Business: переможців оголосять у Львові
Програма Impact Business розроблена для надання підтримки підприємцям, які прагнуть адаптувати соціальний вплив як частину своєї бізнес-стратегії у реаліях війни, щоб відновлювати Україну
День акселераційної програми Impact Business відбудеться у Львові, в Grand Hotel Lviv, 5 грудня 2023 року (10:00-18:00).
Еспресо - інформаційний партнер події.
Відвідувачі події матимуть можливість стати свідком прогресу 20+ команд, які презентують свої ідеї та бізнес-рішення, а також поспілкуватися з менторами й інвесторами.
Саме 5 грудня журі обере 2 команди для надання фінансової підтримки у розмірі 20 000 євро кожній.
Поглиблена акселераційна програма Impact Business, ініційована українською громадською організацією Impact Force за підтримки Мінцифри, стартувала 20 квітня 2023 року. Мета програми — розвиток українського підприємництва, зокрема, найбільш постраждалих від війни галузей економіки України.
З понад 100 заявників було відібрано найбільш мотивованих і готових бізнесів: 25 фіналістів з різних галузей економіки розпочали свою участь у програмі. Відбір кандидатів до програми проводили український та міжнародний комітети. Кандидатів оцінювали за чотирма основними критеріями, серед іншого увагу звертали на готовність продукту, прозорість бізнес-моделі, відповідність потреб компанії та можливостей програми, потенціал масштабування і очікуваний соціальний вплив.
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