На таких темах акцентують міжнародні видання 16 червня:

Байден підтримав скасування ПДЧ для вступу України до НАТО

Президент США Джо Байден "відкритий" до усунення великої перешкоди на шляху до членства України в НАТО після війни, говорять у Politico. Проте щодо часових рамок інформації план не містить. Якщо зняти цю вимогу, Україні все одно доведеться здійснити певні демократичні зміни, але члени альянсу можуть у будь-який момент після цього одностайно прийняти Київ до свого клубу, пояснюють експерти.

На американській підтримці на тлі певних розбіжностей серед інших країн-членів НАТО акцентує The Washington Post. Адміністрацію Байдена "влаштовує" план, який усуне бар'єри на шляху до можливого членства України у військовому альянсі. Як сподіваються американські чиновники, такий крок допоможе подолати розбіжності щодо шляху Києва до вступу.

Пропозиція глави НАТО, вважають експерти, якщо її приймуть усі 31 член Альянсу, коли зберуться наступного місяця на саміт у Вільнюсі, покладе край поляризованим дебатам про те, що запропонувати уряду президента Володимира Зеленського, який вимагає якнайшвидшого включення України до НАТО в її боротьбі з російськими окупантами.

Згідно з цим планом, НАТО оголосить, що Україна може обійти План дій щодо членства в Альянсі. Такий варіант поставив би Україну в одну категорію з новим членом НАТО Фінляндією, яка пропустила цей крок. Але пропозиція все одно вимагатиме від України проведення реформ і не встановлюватиме жодних часових рамок для вступу України до Альянсу.

Американські чиновники розповіли, що ця пропозиція виходить за рамки бажаного курсу деяких країн НАТО, які побоюються, що членство України в Альянсі може посилити протистояння Заходу з Росією. Високопосадовець відмовився назвати ці країни, але офіційні особи з Франції, Німеччини та Сполучених Штатів закликали до обережності в минулому.

У контексті справ України також варто зазначити, як додають американські чиновники, зараз адміністрація Байдена намагається заручитися підтримкою для того, щоб залишити Столтенберга на посаді ще на один рік.

Зеленський просить Швейцарію про зброю

Володимир Зеленський попросив Швейцарію про зброю під час свого відеовиступу перед швейцарським парламентом. Тим часом Швейцарія продовжує вагатися щодо змін своїх правил та законів, що потрібно для того, щоб дозволити іншим країнам надавати Києву зброю швейцарського виробництва. "Якщо ви захистите нас, ви захистите світ від війни", – наголошує Зеленський, пише The New York Times. Варто нагадати, що політика нейтралітету, якої здавна дотримується Швейцарія, забороняє продаж або реекспорт зброї країнам, що перебувають у стані війни. Права Швейцарська народна партія вже розкритикувала запрошення Зеленському виступити перед їхнім парламентом як порушення нейтралітету країни.

Пентагон прогнозує, що наступ в Україні буде тривалим і дуже жорстоким

Високопосадовці Пентагону спрогнозували тривалу, жорстоку битву, оскільки українські війська намагаються витіснити окупаційні російські війська зі своєї країни. The Washington Post ділиться думками генерала Марка Міллі, який сказав, що наразі надто передчасно оцінювати, скільки може тривати контрнаступ України, враховуючи, що Росія має кілька сотень тисяч солдатів, які окопалися вздовж лінії фронту. Разом із тим він охарактеризував операцію як "дуже жорстоку боротьбу", яка, найімовірніше буде довгою та матиме високу ціну. Як додав Міністр оборони США Ллойд Остін, реагуючи на поширення росіянами фото пошкодженої західної техніки, українці мають можливість повертати її та ремонтувати.

Натомість у The New York Times наголошують, що попри те, що контрнаступ виснажливий та дорогий, він перспективний. Боротьба очікувано буде жорстоко, говорять українські та американські офіційні особи, наполягаючи на тому, що Україна досягає успіхів. "Війна є мінливою, динамічною і непередбачуваною", – каже Остін. – Боротьба України не схожа на легкий спринт до фінішу. Ми знаємо, що будуть бойові втрати з обох сторін".