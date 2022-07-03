Альтернативи вступу України в ЄС немає: неможливе повторення помилок 2014 року, - радник премʼєра Словаччини Дулеба
Радник прем’єр-міністра Словаччини Олександр Дулеба переконаний, що альтернативи вступу України у Європейський Союз немає й неприпустимо повторювати помилки 2014 року
Словацький політолог розповів про це в етері телеканалу "Еспресо".
"Альтернативи вступу України в Європейський Союз і допомоги у війні з Росією немає. Неможливо повторювати помилки 2014 року, коли неясна реакція Євросоюзу допомогла створити політичний вакуум який Путін використав для початку війни. Цю сторінку історії треба перегорнути", - зазначив Дулеба.
Радник премʼєр-міністра Словаччини додав, що для країн Європейського Союзу немає альтернативи, адже якість життя впала б, тому що треба було би дбати про безпеку.
"Домовленість була така: надаємо кандидатський статус, зрозумілі економічні, політичні вимоги тощо. А головним аргументом для скептиків було те, що в разі успіху Росії у війні з Україною, бюджети всіх країн-учасниць ЄС були б мілітаризованими, а фінансування охорони здоровʼя й соціальної сфери було б зменшене - якість життя впала б. Тобто альтернативи немає", - зауважив Олександр Дулеба.
- Єврорада на саміті лідерів країн ЄС, що стартував 23 червня у Брюсселі, надала статус кандидатів на вступ до ЄС Україні та Молдові.
- За інформацією видання Bloomberg, ЄС планує виділити понад 500 млрд євро на відновлення України після закінчення війни.
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