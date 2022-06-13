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Головна війна з Росією "Американська зброя дуже ефективна, з радянською порівнювати неможливо": ЗСУ показали звільнені села на Донбасі

"Американська зброя дуже ефективна, з радянською порівнювати неможливо": ЗСУ показали звільнені села на Донбасі

13 червня, 2022 понедiлок
15:24
війна з Росією гаубиця М777

Артилерія окупантів не змовкає ані на хвилину, ЗСУ натомість змушені економити боєприпаси, але працюють ефективніше

Про це йдеться у відеосюжеті, розміщеному на сторінці угруповання Об'єднаних сил.

"Чисельна перевага противника не означає, що рашисти залишаються безкарними. Кожна наша відповідь завдає окупантам відчутних втрат. На окремих напрямках на Донбасі ЗСУ не тільки обороняються, а й поступово просуваються вперед", – йдеться в матеріалі.

Українські військові показали знищену техніку, а також розповіли про три села, звільнені від окупантів на Донеччині. Більше того – ЗСУ зуміли посунути ділянку фронту на 15 км від звільнених сіл.

  • Нагадаємо, в Луганській ОВА повідомили, що росіяни контролюють понад 70% Сєверодонецька.
  • Окупанти відтіснили українських військових із центру Сєверодонецька та намагаються відрізати шлях до Бахмута.
  • Радник міністра оборони заявив, що Україні для переходу в контрнаступ потрібні 100 далекобійних артилерійських систем.
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