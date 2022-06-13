"Американська зброя дуже ефективна, з радянською порівнювати неможливо": ЗСУ показали звільнені села на Донбасі
Артилерія окупантів не змовкає ані на хвилину, ЗСУ натомість змушені економити боєприпаси, але працюють ефективніше
Про це йдеться у відеосюжеті, розміщеному на сторінці угруповання Об'єднаних сил.
"Чисельна перевага противника не означає, що рашисти залишаються безкарними. Кожна наша відповідь завдає окупантам відчутних втрат. На окремих напрямках на Донбасі ЗСУ не тільки обороняються, а й поступово просуваються вперед", – йдеться в матеріалі.
Українські військові показали знищену техніку, а також розповіли про три села, звільнені від окупантів на Донеччині. Більше того – ЗСУ зуміли посунути ділянку фронту на 15 км від звільнених сіл.
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