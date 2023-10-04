Американський бронетранспортер М113: технічні характеристики та переваги над радянськими зразками

Еспресо розповідає про знамениті американські бронетранспортери, в чому їхні переваги над російськими аналогами і як про західну броню відгукуються українські захисники.

Що таке М113 і як його створювали

M113 (M113 armored personnel carrier) – це американський гусеничний бронетранспортер, основним бронетранспортер армії США. Він застосовується для перевезення військових у зоні ведення активних бойових дій. Цей БТР стоїть на озброєнні багатьох армій світу, у тому числі Збройних сил України.

Над розробкою нових бронетранспортерів у Штатах почали працювати після Другої світової війни, враховуючи її досвід. Нова броньована машина повинна була мати кращі, ніж тодішні зразки, маневрені характеристики (завдяки новому двигуну), швидше долати пересічні місцевості, отримати кращий броньований захист, що не впливав би на загальну вагу – американці хотіли, щоб БТР можна було доставити, куди потрібно, навіть літаком.

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Нововведенням стала броня з алюмінієвого сплаву (M113 – перша серійна військова машина з алюмінієвим корпусом). Випробування показали, що алюмінієва броня забезпечувала кращий захист, ніж сталева при дії бронебійних куль і осколків уламково-фугасних снарядів. З легких сплавів виготовлені до 40% компонентів бронетранспортера. Алюмінієвий корпус має набагато більшу жорсткість, ніж сталевий. Це дозволило зменшити кількість армуючих конструкцій і створити зручніший інтер’єр.

У початковій комплектації М113 був озброєний 12,7-міліметровим кулеметом та оснащений бензиновим двигуном. Згодом був декілька разів модернізований.

Його екіпаж складається із двох осіб: механіка-водія та командира. М113 здатний перевозити десантне відділення чисельністю до 11 осіб, а також служити основою для кількох десятків спеціалізованих машин.

Серійне виробництво нового бронетранспортера розпочали в 1960 році. Загальна кількість випущених М113 становить близько 80 000 екземплярів, на озброєння його взяли пів сотні держав.

Конструкція бронетранспортерів M113

Моторний відсік M113 розміщений у правій передній лобовій частині. Також у лобовій частині розташоване трансмісійне обладнання. Відділення керування в передній частині з лівої сторони, а місце для десанту та бойового обладнання – в кормовій частині бронетранспортера.

Броньовий корпус M113 є жорсткою коробчастою конструкцією, яку збирають, зварюючи з катаних плит алюмінієвої броні з різними характеристиками по товщині. Лобова частина корпусу складається з двох 38-міліметрових плит, що розташовані під нахилом 45° і 30°. Це забезпечує захист від 12,7-мм бронебійних куль з дистанції 200 метрів.

Стандартні гусениці сталеві, одногребеневі, зі знімними асфальтохідними гумовими подушками, можливе встановлення двогребеневих гусениць. Спеціальна конструкція гусеничного ходу передбачає подолання водних бар’єрів за рахунок перемотування гусениць.

Фото: gettyimages

Моторно-трансмісійне відділення відділене від решти протипожежною перегородкою. Між десантним відділенням і відділенням управління сполучення вільне. Механік-водій і командир машини мають індивідуальні сидіння, регульовані по висоті для водіння з оглядом через верхні люки. Десять десантників розміщуються на двох складних лавах по бортах машини, обличчям до осі машини, а одинадцятий десантник розташовується на окремому знімному сидінні в центрі відділення. Зі складеними лавами і прибраним центральним сидінням, десантне відділення може застосовуватися для перевезення вантажів загальним обсягом до 6,54 м³.

Механік-водій і командир для посадки і висадки мають індивідуальні люки над своїми місцями. Для посадки і висадки десанту є великі відкидні вниз двері в кормі машини, через яку піхотинці можуть оперативно залишати бронетранспортер відразу по двоє. Двері опускаються і піднімаються за допомогою гідравлічного приводу, керованого з місця водія. Також є звичайні двері, люк у верхньому лобовому листі для обслуговування та демонтажу двигуна і трансмісії. кілька маленьких лючків у даху корпусу є кілька менших лючків. Оскільки M113 ранніх модифікацій були плавучими, всі люки забезпечені гумовими ущільнювачами.

12,7 міліметровий кулемет розміщений на командирській башточці, що дозволяє йому круговий обстріл. Боєкомплект складається із 2000 набоїв. Засобами спостереження є 4 періскопічні прилади, розташовані довкола люка водія. Також, в башті командира встановлені 5 приладів спостереження.

Тактико-технічні характеристики

Довжина корпусу – 4,86 м,

Ширина корпусу – 2,69 м,

Висота корпусу – 2,5 м,

Вага – 12300 кг,

Екіпаж – 2-3 особи,

Десант – 11 осіб,

Кулемет – 12,7 мм,

Броньований захист – 12-38 мм,

Швидкість переміщення по шосе – 64км/год.,

Дальність роботи – 320 км.,

Двигун – 215 к.с.

Разом із тим, потрібно пам'ятати, що M113 має понад 40 варіантів. Свої модифікації на базі M113 розробляли не лише американці, але й інші країни-оператори. Так у 2021 році БТР М113 став носієм протитанкового комплексу від "Укроборонпрому".

M113 в Україні

13 квітня 2022 року президент США Джозеф Байден оголосив про пакет військової допомоги Україні на суму понад 800 мільйонів доларів. До цього, поміж іншим, увійшли 200 гусеничних бронетранспортерів М113.

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Ці бронемашини передавались Україні із запасів Національної гвардії США. М113 Нацгвардії стояли на консервації, але для розконсервації та приведення бронемашин у повністю робочий стан знадобилось до 5 діб. Американські військові переконували, що навіть у законсервованому стані берегли ці машини, як зіницю ока.

Уже наприкінці квітня міністерство оборони США продемонструвало відео відправлення зброї в Україну.

У сюжеті фігурує конкретна модернізація M113. Версія А3 – це остання версія цього бронетранспортера, що досі використовується армією США. Її особливості – дизель з турбонаддувом на 275 к.с., штурвал замість важелів для механіка-водія та додаткова бронь. У травні 2022 року українські військові вже демонстрували тренування на М113.

Ще одну велику партію, 50 гусеничних бронетранспортерів M113 у санітарній версії, Штати передали в серпні 2022 року. Загалом на озброєнні армії США перебуває близько 5 тисяч одиниць, а ще близько 8 тисяч знаходиться на базах зберігання. Їх поступово замінюють на AMPV, але темпи виробництва доволі низькі – прибл. 200 машин за рік.

"Враховуючи наявну інформацію щодо планів армії США отримати близько 3000 AMPV, то на виконання цього контракту у темпі близько 200 машин на рік знадобиться ще близько 15 років", – пише Defense Express.

Крім США, "стотринадцятки" Україні передавали Литва, Данія, Австралія, Нідерланди, Німеччина, Іспанія, Португалія та інші країни. Всі цифри в офіційних повідомленнях свідчать, що Україні передали щонайменше пів тисячі М113. При тому, що багато країн вказували про передачу бронетранспортерів, не вказуючи кількості. Тому насправді в Україні значно більше цих бронемашин, за деякими даними – понад 1000.

Які саме М113 воюють в Україні

Інформацію про деякі модифікації М113, якими користуються ЗСУ, військові оглядачі збирали по крупинках. Так Австралія ніде не повідомляла про передачу Україні M113 AS4 ALV у "вантажній" версії Ute. Втім у березні 2023 року фото БТР, яке оглядачі Defense Express називають "рідкісним вантажним бронетаксі", з'явилися у відкритому доступі.

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"За даними з відкритих джерел, австралійці мали лише 50 таких машин, переробка яких на "вантажне бронетаксі" відбулась в середині 2000-х років. Австралійська Ute може брати на борт від 5 до 7 тонн вантажу, вміщених в стандартний 10-футовий контейнер. В таких контейнерах можуть підвозитись як і провіант для бійців, так і пальне чи боєприпаси на передову. Теоретично AS4 ALV може взяти на буксир 105-мм гаубицю L119 або вмістити на вантажний відсік блок ракет до M142 HIMARS", – писали оглядачі.

Литва восени 2022 року передала Україні самохідні міномети на базі M113 (Panzermörser M113). Ці машини Вільнюс отримав від бундесверу в 2005-2006 роках. Panzermörser M113 оснащений 120-мм мінометом від фінської компанії Tampella. Дальність стрільби сягає 6,5 км, а темп – щонайменше 5 пострілів за хвилину.

У липні 2023 року стало відомо, що бельгійська компанія John Cockerill модернізує бронетранспортери M113 для України. Передачу цих бронемашин для України фінансують уряди Бельгії, Нідерландів та Люксембургу.

У серпні 2023 1-ша окрема бригада спецпризначення ім. Івана Богуна показала БТР M113, оснащений турецькими бойовими модулями Sarp Dual для ураження безпілотних апаратів. Новітні системи протиповітряної оборони виробництва Туреччини допомагають українським силам на Лиманському напрямку.

"Бойовий модуль компанії ASELSAN має два кріплення для встановлення озброєння, яким може бути 7,62-мм кулемет, 12,7-мм великокаліберний кулемет або гранатомет Mk19. Встановлення турецького модуля на американські бронетранспортери має посилити можливості бронемашини. Дистанційно керовані бойові модулі здійснюють пошук, виявлення та знищення цілей в русі. Вони також можуть автоматично скоригувати політ снаряда відповідно до відстані до цілі, швидкістю та траєкторії цілі, температури повітря", – пояснює портал "Мілітарний".

М113: враження українських військових

Здебільшого ЗСУ використовують бронетранспортер для підвезення піхоти, провізії, озброєння та боєприпасів на передню лінію, а також для евакуації. У матеріалі Армія Inform захисники України схвально відгукуються про америкнський БТР.

"Цей бронетранспортер надзвичайно зручний та продуманий. У ньому екіпаж не переймається щодо управління завдяки автоматичній коробці передач, тисну на одну педаль і все. Я, як механік, звертаю увагу на дорогу, на те, що робиться навкруги й не думаю, як мені ввімкнути понижену передачу, щоби виїхати нагору,як це доводилося робити на радянських аналогах. За характеристиками БТР їде близько 64 кілометрів на годину. Особисто я розганяв його до 80 кілометрів. Бронетранспортер швидкий, прудкий та маневрений і з хорошою прохідністю", – розповів водій-механік Олексій.

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Пройшовши випробування російською артилерією, бійці зауважують, що М113 має хорошу броню.

"У Мар’янці доправляли на позиції десантників та евакуйовували поранених. Неодноразово потрапляли під обстріли, але завдяки хорошій броні все обходилося. У порівняні з БМП-2 тут броня тримає. Про радянський БТР такого не скажеш, а це – безпека. А ще він місткий, сюди влазить більше десанту й у ньому комфортніше сидіти" – розповідав про БТР водій-механік Віталій.

На Бахмутському напрямку М113 також добре себе показали. Українські воїни наголошували, що техніка є простою і надійною, навіть при високій маневреності. Гусениці не злітають при крутих поворотах, як часто трапляється у радянських БМП.

"У порівнянні з бойовими машинами піхоти, зразка радянського союзу, ці бронетранспортери значно маневреніші, простіші в управлінні, оснащені автоматичною коробкою передач, легкі в обслуговуванні. Броня запросто витримує попадання великокаліберного кулемета та навіть гранатомета", – зазначав механік-водій з позивним "Лотос".

Хвалять американські бронемашини і механіки, які займаються відновленням техніки у польових пунктах техобслуговування. Перевагами М113 є доступність запчастин, а головне – простота та доступність самої конструкції.

"Відразу видно абсолютно іншу інженерну школу. Проєктувальники і конструктори подбали не лише про комфорт екіпажу та десанту, але й про те, щоб під час ремонту у полі не треба було розбирати пів машини, аби дістатися до проблемного місця", – розповідав виданню Армія Inform командир взводу ремонту бронетехніки головний сержант Михайло.

Він каже, що в М113 йому подобається акуратність збірки – ніде не підтікають рідини, в десантному відділенні на підлозі не утворюється калюжа з мастила та палива, як це часто буває в радянській бронетехніці.

"Пам’ятаю, як ми на строковій під час навчань замазували щілини в БТР "гарматним салом" перед тим, як виконувати переправу через водну перешкоду. Тут цього робити не потрібно. Вся конструкція герметична, не треба додаткових маніпуляцій".

Армійські техніки стверджують, що ремонтувати М113 доводиться рідше, ніж радянські БМП чи БТР, а робити це значно простіше.