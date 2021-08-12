Amnesty International: влада Росії унеможливила мирний протест в країні

Про це йдеться у доповіді Amnesty International "Росія: немає місця для протесту", передає "Радіо Свобода".



Російська влада обмежила право людей на мирні протести настільки, що для росіян стало практично неможливо протестувати будь-яким значущим чином, заявляє Amnesty International.

"Влада Росії знецінила право на свободу мирних зібрань, використовуючи все більш суворі закони, а також жорстку поліцейську тактику та кримінальне переслідування, щоб придушити мирний протест", – йдеться у доповіді, випущеній на тлі майбутніх виборів в Думу.

У звіті зафіксовано придушення мирних протестів, яке, за заявою Amnesty, почалося з Федерального закону про збори 2004 року і прискорилося останніми роками.

"Російська влада роками з неймовірною наполегливістю та винахідливістю обмежувала право на свободу зібрань", – сказав Олег Козловський, дослідник організації у Росії.

За його словами, внаслідок цих заходів представники влади розглядають мирний вуличний протест як злочин.



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"Незаконні обмеження, вимоги та жорсткі санкції, з якими стикаються російські протестувальники, можна назвати лише кафкіанськими в їх абсурдності. Російській владі знадобилося 16 років і 13 випадків змін у законодавстві через парламент, щоб позбавити право на свободу мирних зібрань будь-якого справжнього значення", – додав Козловський.

Згідно з доповіддю, дев’ять із 13 основних поправок, які були використані законодавцями для обмеження свободи мирних зібрань у Росії, були внесені з 2014 року в рамках придушення антиурядових протестів та прав людини.

У ньому також детально описується те, що Козловський називає надмірним застосуванням сили співробітниками поліції, які, як повідомляється, "використовували прийоми бойових мистецтв проти протестувальників, били їх кийками і, починаючи з цього року, застосовували проти них електрошокову зброю".

