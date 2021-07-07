"Анатомія гривні": НБУ запустив інформаційну кампанію з безпеки готівкових розрахунків

Про це повідомила пресслужба НБУ.



Згідно з повідомленням, регулятор за підтримки Кіберполіції та Нацполіції запускає інформаційну кампанію "Анатомія гривні" з безпеки готівкових розрахунктів. Кампанія триватиме впродовж липня-вересня 2021 року в усіх регіонах України.



В рамках кампанії проводитиметься навчання касирів банків, пошти, магазинів, АЗС та аптек. Крім того, НБУ запустив спеціальний сайт "Анатомія гривні", який містить відповіді на актуальні питання щодо безпечних готівкових розрахунків.



Зазначається, що метою інформаційної кампанії є навчити українців швидко перевіряти банкноти гривні на справжність та нагадати населенню, які банкноти та монети в обігу, а які вже не приймаються до оплати. Регулятор також інформуватиме українців, де обміняти вилучені з обігу, зношені, пошкоджені, сумнівні щодо справжності банкноти і монети, а також розповідатиме про елементи захисту національної валюти.



У пресслужбі зауважили, що наразі попри поширення безготівкових розрахунків, готівкові кошти залишаються у широкому вжитку в Україні, тож їх захист та надійність мають завжди перебувати у фокусі уваги регулятора.



Водночас за словами заступника голови НБУ Олексія Шабана, система захисту гривні перебуває на високому рівні і відповідає системам захисту провідних валют світу.



"Українська гривня має сучасні інноваційні елементи захисту, які дозволяють просто перевірити справжність банкноти візуально та на дотик. Потрібно лише знати, на що звертати увагу. У нашій інформаційній кампанії ми ще раз нагадаємо українцям про прості правила безпеки готівкових розрахунків", - цитує пресслужба слова Шабана.



Він додав, що рівень підроблення банкнот гривні залишається відносно низьким. Так, у 2020 році на 1 млн штук справжніх банкнот гривні припадало близько 5,5 штук підроблених банкнот. У країнах Євросоюзу цей показник в минулому році був втричі вищий і становив близько 17 банкнот євро.



Водночас, за даними НБУ, більшість вилучених з обігу підроблених монет низької якості. Вони друкуються на принтерах і розраховані на неуважність громадян і касирів.

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