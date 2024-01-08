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Головна рецепти Анчоуси або чорноморська хамса: смачно та легко
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Анчоуси або чорноморська хамса: смачно та легко

8 січня, 2024 понедiлок
13:52
рецепти Анчоуси

Анчоуси чудово смакують у ролі закуски та можуть стати ідеальним доповненням до салатів, пасти, піци та інших страв, додаючи особливий присмак

Анчоус — це дрібна, але дуже смачна риба, яка має неперевершений смак, особливо, якщо знати як правильно її приготувати. Маринування анчоусів — прекрасний спосіб, що підкреслить смак риби, яка поєднується з різноманітними стравами. Пропонуємо декілька простих та смачних способів маринування анчоусів, щоб насолоджуватися цими делікатесами вдома.

Європейський анчоус або хамса (Engraulis encrasicolus) належить до виду риби з родини анчоусових. Вони мають невеликий розмір та дуже поширені у прибережних водах багатьох країн Європи. Їх часто використовують у кулінарії у вигляді консерв, а також як складовий інгредієнт для різних страв та соусів.

рецепт анчоусів - солоної риби в олії

Анчоуси - рецепт солоної риби в олії

  • анчоуси (хамса свіжа) – 500 г
  • сіль морська – 4-6 ст. ложки
  • олія соняшникова (або інша рафінована) - 1-1,5 склянки
  • часник, гострий червоний перець, петрушка (за бажанням)

Покроковий рецепт приготування:

  1. Свіжу рибу добре промиваємо під проточною водою. За допомогою ножиць видаляємо голови, а руками чистимо нутрощі та виймаємо хребет. Важливо це зробити якісно, адже якщо ви залишите темні нутрощі, тоді в готовій рибі буде відчуватися гірчинка.
  2. У посудину невеликого діаметру насипаємо сіль, викладаємо рибу шкіркою доверху, потім знову сіль та шар риби. Так робимо до тих пір, поки не закінчаться всі анчоуси.
  3. Ставимо рибу під прес (можна поставити блюдце та притиснути пляшкою води) та відправляємо на два тижні в холодильник. Час від часу буде виділятись вода, яку необхідно зливати.
  4. Добре просолені анчоуси перекладаємо в іншу посудину, наливаючи між шарами риби олію та нарізаний скибками часник, гострий перець, петрушку. Останній шар заливаємо олією так, щоб покрила всю рибу. Таким чином анчоуси ніби "законсервуються" та будуть добре зберігатися в холоднику.  

Фото: Oh, The Things We'll Make!

Таку рибу дуже смачно їсти з чорним хлібом або подавати в ролі закуски до столу. Якщо ви не знаєте як приготувати анчоуси швидко, тоді наступний рецепт саме для вас.

Анчоуси – рецепт маринування швидкий

  • анчоуси
  • вода – 1 літр
  • гвоздика – 4-5 шт.
  • чорний перець горошком – 15 шт.
  • лавровий лист – 5-7 шт.
  • сіль – 100 г
  • цукор – 50 г

Покроковий рецепт приготування:

  1. Як і в минулому рецепті, свіжу рибу необхідно добре промити, дістати нутрощі, хребет та видалити голови.
  2. Наливаємо в каструлю воду, додаємо сіль, цукор та лаврові листочки. Гвоздику та чорний перець подрібнюємо у ступі та теж додаємо у воду. Ставимо каструлю на вогонь, даємо воді закипіти та вимикаємо. Залишаємо маринад охолонути до кімнатної температури.
  3. Викладаємо рибу в глибоку посудину, заливаємо охолодженим маринадом та накриваємо кришкою. Ставимо в холодильник мінімум на 24 години. Протягом першої доби бажано хоча б двічі перемішати рибу, щоб вона вся рівномірно промаринувалась.
  4. Зливаємо маринад та куштуємо!

Фото: The Fresh Fish Shop

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