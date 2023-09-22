Андрій Любка про членство у Шевченківському комітеті: "Важливо, аби премія не асоціювалася з літніми людьми"

Про це він сказав в інтерв'ю "Суспільному".

За словами Любки, раніше Шевченківську премію вручали за колишні заслуги, і лише останніми роками вона набула якоїсь мистецької ваги.

"Я належу до середовища, де думка про Шевченківську премію не є однозначно захопленою, — вау, Шевченківська премія! Радше, можливо, навпаки, це премія, яка викликала в нас якщо не осуд, то багато якихось кпинів, такого трохи гумористичного контексту", - сказав письменник.

"І лише в останні роки вона почала набувати справді доброї, на мій погляд, сутнісної мистецької ваги, оскільки ті лавреати, які її отримували, – це реально в більшості випадків вершинні твори в різних галузях. Тобто відбулася зміна", – додав він.

Любка зазначив, що членство в Комітеті автоматично означає, що людина протягом трьох років не може отримувати цю премію за свої твори.

"Я погодився (стати членом Комітету, - ред.), бо, на мій погляд, для української культури важливо, щоб ми мали різні голоси різних середовищ, щоб Шевченківська премія не асоціювалася виключно з якимись, перепрошую, літніми людьми, яким дають ці нагороди за якісь колишні заслуги, за вислугу років і так далі. Щоб вона справді була одним із маркерів сучасного культурного життя і для українців розставляла акценти, на що звернути увагу. Щоб це була не просто найбільша фінансова премія держави, але також щоб вона була дороговказом, гідом у царині культури", - наголосив письменник.

Він також зауважив, що є одним із наймолодших членів Комітету.

Що відомо про Шевченківську премію

Шевченківська премія — найвища творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва в Україні, яку вручають у семи номінаціях. Переможців традиційно оголошують у день народження Тараса Шевченка – 9 березня. Однак цього року вперше в історії імена переможців не оприлюднили. Також не було опубліковано відповідного указу президента. У Комітеті пояснили, що це сталося через рішення його голови, Юрія Макарова, додати ще одну номінацію.

Через критику цієї ініціативи всі члени Комітету з Шевченківської премії включно з головою склали повноваження.

22 травня президент Зеленський призначив головою Комітету з Шевченківської премії ексміністра культури Євгена Нищука. Відповідно, було набрано й нових членів Комітету.

28 липня голова держави видав указ про присудження Національної премії України ім. Тараса Шевченка 2023 року.