Антиолігархічний закон Зеленського – інструмент для побудови нової олігархії, – Осадчук

Про це повідомив народний депутат від фракції “Голос” Андрій Осадчук у програмі “Вечір з Миколою Княжицьким” на Еспресо.TV.

“Я не те, що не підтримував “антиолігархічний” закон, я абсолютно свідомо й однозначно голосував червоною кнопкою “проти”. І мені це робити було дуже просто, адже з першого дня, коли Володимир Зеленський озвучив свою специфічну законодавчу ініціативу у квітні 2021 року, я відразу публічно сказав, що це звучить як маячня. Це можна дуже довго юридично обґрунтовувати, але мені відразу було зрозуміло, що цей законодавчий продукт – це сплав криворізької школи КВК і криворізької школи права. Коли я почитав проєкт закону, який подали тільки у червні, тобто вони півтора місяця говорили про цю ініціативу, а тексту не було, я зрозумів, що мав рацію. Тому всі ці 6 місяців я не змінював свою позицію, на відміну від деяких колег”, – зазначив Осадчук.

На думку нардепа, антиолігархічний закон з одного боку – комунікаційна річ, щоби піднімати рейтинги, а з іншого – інструмент для побудови нової олігархії в Україні.

“Ми це вже бачили в сучасній історії наших сусідів. Володимир Путін, як тільки прийшов до влади в Росії, теж дуже весело боровся з російськими олігархами. До речі, успішно боровся: дехто з них загинув у Лондоні, дехто сидів у в’язниці. Але на місце старих олігархів прийшли нові, які зараз контролюють мільярди й мільярди доларів. Тому ця ініціатива Зеленського спрямована на те, щоби замилювати очі українців, заробляти собі рейтинги й розчищати дорогу для нових, майбутніх олігархів, серед яких довкола президента є багато охочих”, – повідомив Андрій Осадчук.

