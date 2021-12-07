Антипремія "Це яйце" за сексистські публікації та висловлювання назвала "переможців" у 2021 році

Про це повідомляє "Детектор медіа".



Видання зазначає, що переможців обирали шляхом голосування з короткого списку претендентів у трьох номінаціях: "Сексистське висловлювання", "Сексистський матеріал" та спецпремії "Моралізатор року".



Так, антипремію "Це Яйце" 2021 року в номінації "Сексистський матеріал" отримало рівненське інтернет-видання "РадіоТрек" за статтю "Зґвалтував?! "Молодий красень-хореограф, за яким упадали зграї учениць" (ФОТО/ВІДЕО)" журналіста Максима Розенка.



Очільниця ГО "Жінки в медіа", членкиня Комісії з журналістської етики Ліза Кузьменко під час пресконференції в агентстві Укрінформза розповіла, що в тексті автор називає ученицю "криворізькою Монікою Левінськи", а потенційного злочинця ідеалізує.



Інтернет-видання "Коментарі" відзначили за статтю "Коментарі" запускають опитування "Найсексуальніші народні депутати України (жінки) - ТОП-25".



До короткого списку номінації "Сексистський матеріал" потрапили й телеканали - ТРК Україна за статтю "Чоловіки на шоу “Я везу тобі красу" розповіли, як реагують на великі груди” та 1+1 за спецпроєкт ТСН "Код доступу".



У номінації "Сексистське висловлювання" лауреатом антипремії став секретар Коростишівської міської ради на Житомирщині Юрій Сарапійчук за образливі висловлювання щодо депутатки Юлії Юзефович.



До цієї номінації також потрапив нардеп Сергій Рудик (депутатська група "Партія "За майбутнє"), який 28 січня 2021 року у парламенті сексистськи прокоментував виступ народної депутатки від "Слуги народу" Мар’яни Безуглої про законопроєкт щодо реформи СБУ, назвавши її при цьому "дівчинкою".



Спеціальну номінацію "Моралізатор року" отримала пресслужба Херсонської поліції, яка повідомила про складений протокол на матір за те, що батько привів дитину на майданчик і залишив її там на кілька годин без нагляду.



З усіма номінантами короткого списку антипремії можна ознайомитися за посиланням.



Довідка: антипремію "Це яйце!" вручають медійні громадські організації з 2019 року. Її започаткували ГО "Жінки в медіа", Кампанія проти сексизму в медіа та політиці "Повага", ГО "Інститут масової інформації", Центр прав людини ZMINAa, ГО "Детектор медіа", ГО "Українська Гельсінська спілка з прав людини".



Торік Антипремію отримали народні депутати від "Слуги народу" Олександр Корнієнко і Давид Арахамія, кандидат на посаду міського голови Одеси Євген Червоненко, начальник Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у Кривому Розі Павло Дабіжа, канал ZIK, "Новини Черкащини", "Таблоїд 18000", "Гал-інфо", нардепка-"слуга" Ірина Верещук.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb