Антиукраїнську пропаганду в США веде не лише кремлівський агент Трамп, - Піонтковський

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Зараз перебуваю в центрі американської інформаційної кампанії. Вийшла серія антиукраїнських статей у The Times, The Washington Post, Politico. Основні думки такі - Україна виснажилась, населення втомилося від війни та хоче миру. Газета The New York Times також вкинула цю історію, - розказав Піонтковський.

За словами політолога, була ще одна інформаційна операція, яку негайно використали видання США для антиукраїнської кампанії.

"Видання почали поширювати наратив, що Україна зараз викликає незадоволення американської влади. Журнал Politico назвав три таких напрями. Перший - підрив "Північного потоку" та вбивство російської пропагандистки Дар'ї Дугіної, яку підірвав її власний божевільний батько, щоб зробити з неї сакральну жертву. Другий - начебто західні експерти рекомендують українцям залишити Бахмут, а вони не залишають. І третій - нібито в Пентагоні не вірять, що Україна може звільнити Крим, і не радять цим займатися. Антиукраїнську пропаганду проводить не лише кремлівський агент Трамп. На жаль, долучився й другий республіканський кандидат Десантіс. Але наголошую, що більшість у конгресі США двопартійна, демократична й республіканська та непохитно підтримує Україну", - додав Піонтковський.