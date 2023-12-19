Апеляція ВАКС залишила без змін вирок ексзаступнику міністра з питань ТОТ Гримчаку

Про це у вівторок, 19 грудня, повідомила пресслужба САП.

Вказано, що суд апеляційної інстанції заслухав доводи сторін і підтримав позицію прокурора САП, відмовивши у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту.

Відтак, апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок від 23 лютого 2022 року, яким Гримчака засудили до 10 років з конфіскацією майна.

"Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом трьох місяців", - додали у САП.

Що відомо про страву Гримчака

14 серпня 2019 року затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО Юрія Гримчака, а також брата його дружини Ігоря Овдієнка. Обох узяли під варту. Їм закидали вимагання від підприємця $1,1 млн хабаря за вплив на ухвалення держслужбовцями рішення на його користь.

Адвокат Тетяна Матяш заявила, що правоохоронці не зафіксували факт передачі грошей Гримчаку, а нібито виявлені півмільйона доларів - це "календарики".

ГПУ змінила підозру Юрію Гримчаку з шахрайства на зловживання впливом. ДБР передало справу Гримчака до НАБУ.

11 грудня Овдієнка відпустили з-під варти, а 20 грудня стало відомо, що Вищий антикорупційний суд втричі зменшив заставу Гримчаку. Пізніше Гримчака випустили з-під варти, зобов'язавши носити електронний браслет і здати паспорт. Згодом Гримчаку змінили цілодобовий домашній арешт на нічний.

12 травня ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак заявив, що НАБУ закрило справу проти нього, відкриту за статтею про службове підроблення.

У Вищому антикорупційному суді під час розгляду справи прокурор САП оголосив обвинувальний акт. Згодом, 14 лютого 2021 року Вищий антикорупційний суд не продовжив термін дії процесуальних обов’язків, покладених на Гримчака.

2 червня 2022 року суд визнав Гримчака винним за статтями - ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 4, 5 ст. 369 (підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовим особам, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище). Його засудили до 10 років ув'язнення.