Про це йдеться в пресрелізі дослідницької компанії World Brand Lab, який складає рейтинг.

До топ-10 увійшли ще 5 американських компаній: Amazon, Walmart, McDonald's, Coca-Cola, Tesla.

А також ще два автовиробники: японська компанія Toyota та німецька Mercedes-Benz.

"Компанії зі Сполучених Штатів представляють 198 із 500 найкращих брендів, зберігаючи вплив як глобальна супердержава брендів. Франція, Японія, Китай і Великобританія складають другий за впливом світовий табір… Німеччина, Швейцарія та Італія складають третій ряд лідерів брендів", – йдеться в релізі.

World Brand Lab складає рейтинг найвпливовіших брендів світу з 2003 року, відстежуючи понад 80 тис. брендів із 60 країн. Всього в рейтингу представлені 33 країни.

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