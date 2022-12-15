Apple став найвпливовішим брендом у світі, посунувши Google, - дослідження World Brand Lab
Американська компанія Apple Inc. очолила рейтинг найвпливовіших брендів у світі, обігнавши Microsoft та Google
Про це йдеться в пресрелізі дослідницької компанії World Brand Lab, який складає рейтинг.
До топ-10 увійшли ще 5 американських компаній: Amazon, Walmart, McDonald's, Coca-Cola, Tesla.
А також ще два автовиробники: японська компанія Toyota та німецька Mercedes-Benz.
"Компанії зі Сполучених Штатів представляють 198 із 500 найкращих брендів, зберігаючи вплив як глобальна супердержава брендів. Франція, Японія, Китай і Великобританія складають другий за впливом світовий табір… Німеччина, Швейцарія та Італія складають третій ряд лідерів брендів", – йдеться в релізі.
World Brand Lab складає рейтинг найвпливовіших брендів світу з 2003 року, відстежуючи понад 80 тис. брендів із 60 країн. Всього в рейтингу представлені 33 країни.
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