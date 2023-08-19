Армія РФ вранці вдарила по Херсонщині: загинула жінка

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Зазначається що 19 серпня близько 08:30 російські військові обстріляли село у Дар'ївській громаді Херсонської області.

Унаслідок ворожої атаки загинула місцева жителька. Також у повідомленні додали, що дані щодо кількості травмованих уточнюються.

"За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

У Херсонській ОВА уточнили, що ворог атакував селище Токарівка.

"Зранку під вогнем окупантів була Токарівка. Ця ворожа атака обірвала життя 68-річної місцевої мешканки", - написали в адміністрації.