Армія РФ вранці вдарила по Херсонщині: загинула жінка
Російські терористи, у суботу, 19 серпня, обстріляли Дар'ївську громаду Херсонської області. Унаслідок ворожої атаки загинула місцева жителька
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
Зазначається що 19 серпня близько 08:30 російські військові обстріляли село у Дар'ївській громаді Херсонської області.
Унаслідок ворожої атаки загинула місцева жителька. Також у повідомленні додали, що дані щодо кількості травмованих уточнюються.
"За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.
У Херсонській ОВА уточнили, що ворог атакував селище Токарівка.
"Зранку під вогнем окупантів була Токарівка. Ця ворожа атака обірвала життя 68-річної місцевої мешканки", - написали в адміністрації.
- У п'ятницю, 18 серпня, російська армія вбила 72-річного жителя Херсона.
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