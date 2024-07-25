Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Статті Бойові дії на Курахівському та Покровському напрямках, а також скільки танків залишилося у ворога. Колонка Сергія Згурця
Аналітика

Бойові дії на Курахівському та Покровському напрямках, а також скільки танків залишилося у ворога. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
25 липня, 2024 четвер
21:06
Статті Сергій Згурець

Говоритимемо про новий дрон ворога, який вчора приземлили у Києві, а також які танки залишилися у Росії. Водночас офіцер з 59-ї окремої мотопіхотної бригади розповів про ситуацію на Покровському напрямку

Зміст

Постачання західних танків для України

Міністерство оборони Нідерландів повідомило, що до кінця літа Україна має отримати на озброєння танки Leopard 2А4, які закуплені спільно з Данією, у невизначеної третьої країни, проте вони були капітально відремонтовані на підприємстві Rheinmetall. Йдеться про 14 машин Leopard 2А4, 12 з яких вже в дорозі до України, а ще два танки проходять випробування. Цей контракт фактично реалізувався за рік і чотири місяці - це є прикладом того, наскільки тривалим є процес відновлення та постачання того чи іншого озброєння Силам оборони України. Так само зараз ми чекаємо на надходження ще 19 танків Leopard 2А4 від Іспанії на додачу до тих 10, які вже ця країна передала Збройним Силам України.

Нагадаю, що у квітні 2023 року повідомлялося про передачу Україні близько сотні танків Leopard, проте деякі постачання реалізуються і досі. На тлі цього цілком зрозумілі слова Володимира Зеленського, що у нас є 14 бригад, які досі чекають озброєння від західних партнерів і слова головкома Олександра Сирського, що по зброї ворог зараз має перевагу десь один до двох чи трьох. Тому постачання зброї від партнерів вкрай потрібне, а вчасне постачання і поготів.

Танкові залишки у Російської Федерації

Що з приводу ворожих танків? За словами Сирського, з 2022 року кількість російських танків у складі окупаційних військ подвоїлася з 1700 до 3500 тисяч. При тому, що з часу вторгнення наші Збройні Сили, за даними Генштабу, знищили понад 8 тисяч танків. До речі, вчора було знищено 11 танків.

Які запаси ворога? Є нещодавні супутникові знімки, які аналізували закордонні структури, що кажуть: з початку повномасштабних дій на базах зберігання знаходилось в межах шести тисяч танків. На сьогодні 40% танків з цих баз вже забрали, там немає ні Т-90, ні Т-80, забрали значну частину Т-72, там обмаль цих танків. Зараз ми бачимо більше прикладів, коли ворог взявся за відновлення і постачання до військ танків Т-52 і Т-62. Є оцінки, що РФ забирає для відновлення десь 60 танків на місяць, хоча раніше забирала до 100 одиниць і це пояснюється тим, що танки, які були в гарному стані, позабирали, а решту вкрай складно відновлювати.

Звісно ворог за цих реалій почав берегти свої танки, що видно по всій лінії фронту, хоча бувають і виключення. До слова, таке виключення пов'язане з масовим знищенням російських танків, зокрема на Курахівському напрямку, де 79-та окрема десантно-штурмова бригада завдала удару. Загалом було одночасно залучено 11 танків, 45 бойових машин піхоти з десантом, навіть одна БМПТ "Термінатор" і 12 мотоциклістів, які намагалися атакувати наші позиції. Спочатку було виявлення ворожих цілей за допомогою аеророзвідки, потім працювала артилерія, дрони, протитанкові засоби, ворог вийшов на міні поля, де так само почав втрачати свою бронетехніку. У підсумку виявилось, що наші десантники підбили шість танків, сім бойових машин піхоти, всі 12 мотоциклістів були знищені й загалом загинуло 40 російських солдатів і ще 37 отримали поранення.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога у районах Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки, де було 32 атаки противники, й всі відбиті.

Ситуація між Курахівським та Покровським напрямками

Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький розповів, що між Курахівським та Покровським напрямками тривають дуже важкі бої.

"У Красногорівці безпосередньо дуже важкі бої їдуть, бо ворог постійно намагається просунутись, заводить свою піхоту, вона постійно знищується. Учора зранку запобігли прориву - півтора десятка окупантів були вчасно виявлені, командування дуже швидко зреагувало. Там, мабуть, тільки троє з них виповзли, ми нарахували, всі інші там залишились. Також тактику ведення бою противник постійно міняє, то вони наступають з бронетехнікою в одному місці, а в другому - чисто піхотою. Загалом уже два тижні поспіль наступ триває абсолютно по всій ділянці фронту - одночасно і постійно. Доводиться дуже пильнувати, наша аеророзвідка працює, особливо у напівзруйнованих будівлях. Бачимо зайшли, туди одразу FPV-дрон націлюється", - пояснив Цехоцький.

Карта бойових дій: Красногорівка

Військовослужбовець пояснив, що ворог тримає на цих напрямках різні підрозділи, є й ті, які гарно навчені, а є, які не дуже. Зокрема на цих напрямках діє російський штурмовий батальйон "Сомалі", який воюють вже не один рік. У кожної групи та деякої техніки противника є засіб РЕБ та інше оснащення: "Зброя стріляє в будь-якому разі, як би він не був навчений, але це ворог і він небезпечний. Відчувається, особливо мобілізовані, яких ми бачимо і по перехватах чуємо, то рівень підготовки й терміни підготовки не великий - для нас це йде на користь".

Сирський відправив ВСП з'ясовувати обставини втрат у 59-й бригаді

Нагадаю, 15 липня головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський розпорядився провести інспекцію у 59-й окремій мотопіхотній бригаді, за участю начальника Військової служби правопорядку з приводу втрат.

Офіцер наголосив, що перевірки майже закінчились.

"Перевіряли все що тільки можна, в першу чергу діяльність командування бригади й батальйонів. Я думаю, результати оголосять ті, хто має на це право, а ми всі також чекаємо на них. Сподіваюсь, що вони будуть об'єктивні й реальні. А весь цей час ми все одно виконуємо ті задачі, які перед нами стоять й тримаємо фронт знищуючи кожен день і техніку ворога, обладнання, зброю і саму живу силу ворога", - пояснив він.

Напередодні Сирський заявив, що військо не захищає руїни на смерть. На запитання, чи має бригада баланс, Цехоцький сказав: "Баланс знаходиться у справедливості взагалі в суспільстві. Якщо ця справедливість буде переважати над всім іншим, мається на увазі, хто може відкупитися сьогодні від служби, від захисту, не брати участь в допомозі Силам оборони України, які сьогодні віддають своє здоров'я, життя на полі бою, в цьому моменті. Й реакція в багатьох випадках окремих індивідів суспільства, які десь у Тік-тоці, як цей фітнес-тренер в Одесі та ще якісь люди казали: щоб ви там всі поздихали й так далі. Цього не повинно бути. Цивільне суспільство повинно розуміти, що тут хлопці й дівчата віддають своє життя, здоров'я для того, щоб Україна існувала, продовжувала свою історію. Тільки завдяки цьому ми сьогодні можемо говорити українською мовою і в наших дітей є майбутнє. Саме це є справедливість. Якщо кожний військовий буде відчувати, що його тил захищений й коли він повернеться додому в його сторону не будуть плювати, чи говорити негарні слова, то набагато менше, по-перше, буде втрат, тому що буде впевненість в тому, що ти робиш, і не буде такої негативної реакції, на жаль, коли є ці втрати".

Мобілізація у 59-й бригаді

Набір нових військових триває постійно, пояснює офіцер. Це дуже важливо, оскільки бійці за два з половиною роки великої війни також втомилися та хочуть відпочивати, проїхати додому хоча б на 5-10 днів відновитися серед рідних.

"Розумієте, коли нема ким замінити, бувають такі випадки, тут важко, треба це втримати й фізично ти не можеш просто заснути, поспати. Їздять обов'язково у відпустки й чергову відпустку, є відпустки за сімейними обставинами, з цим питань нема. Головне, для того, щоб їхати у відпустку, хтось замість тебе повинен залишитись. Тобто, якщо хтось може пожартувати, не вийти на роботу чи байдикувати десь на роботі, депутати якісь - нічого не трапиться. А у нас тут одразу буде реакція, одразу буде відповідь і результат. Тому важкість роботи", - пояснив він.

59-та окрема мотопіхотна бригада ЗСУ ім. Якова Гандзюка збирає кошти для майстерень, які "начиняють" нові Mavic, FPV-дрони вибухівкою для знищення ворога. Українців просять долучитися.

Теги:
Новини
Сергій Згурець
військові
Війна з Росією
Військові новини
Колонка Згурця
Покровськ
Читайте також:
Свята Анна
Автор Крістіна Слончак
24 липня, 2024 середа
Успіння святої Анни у 2024-му: коли дата святкування, значення та традиції
Наталка Діденко
Автор Увесь Лесь
24 липня, 2024 середа
Дощі та грози в низці регіонів: прогноз погоди на 25 липня від Наталки Діденко
Руслан Ротань, Олімпіада-2024
Автор Дмитро Марценишин
24 липня, 2024 середа
Ротань назвав причину поразки України від Іраку на Олімпіаді-2024
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.6
  • EUR
    Купівля 44.52
    Продаж 45.29
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
25 липня
20:38
Володимир Зеленський
Україна готує кроки для виходу на більшу кількість і якість далекобійних дронів, - Зеленський
20:20
Огляд
переможні новини
Переможні новини 883-го дня війни: Данія й Нідерланди відправлять 14 танків Leopard, Іспанія передасть ЗРК Hawk, а оборонні рубежі на Херсонщині завершені вже на 97%
20:12
Оновлено
новини Львівщини
РФ атакувала Херсонщину: поранено водія авто гумдопомоги та подружжя
20:06
OPINION
Володимир Єрмоленко
Росія прагне занурити світ у непередбачуваний час
20:02
Литва прапор
Литва розробляє план масової евакуації населення на випадок війни
20:00
Аналітика
Бангладеш
Чи зміниться влада у Бангладеш внаслідок народних заворушень та чого очікувати після смерті сотень людей. Пояснюємо
19:57
Ексклюзив
Очільник РПЦ Гундяєв (Кирило) та Путін
Богослови з усього світу написали лист із пропозицією засудити патріарха Кирила за ідеологію "русского міра", - релігієзнавиця Филипович
19:52
Оновлено
кібератака
Хакери ГУР атакують російську банківську систему третю добу поспіль, - ЗМІ
19:38
Рада безпеки ООН
Україна відмовилася від участі у засіданні Радбезу ООН під головуванням РФ
19:38
електроенергія, відключення
Графіки вимкнень світла 26 липня діятимуть більшу частину добу: деталі
19:19
ВАКС
ВАКС зобовʼязав НАБУ здійснити антикорупційну перевірку щодо голови Укренерго
19:18
Залужний зустрівся з Усиком у посольстві України в Лондоні
19:13
імпорт електроенергії
Бізнес в Україні може не залежати від графіків вимкнень: у YASNO пояснили, що для цього потрібно
19:02
Оновлено
На війні загинув колишній мер Умані Олександр Цебрій
18:56
Обстріл Харкова
Окупанти атакували житловий сектор села на Харківщині: є поранені
18:47
Південноукраїнська АЕС
Міненерго просить РНБО та СБУ притягнути до відповідальності тих, хто поширює фейки про аварію на Південноукраїнській АЕС
18:42
Камала Гарріс
Для номінування Гарріс у президенти США Демократична партія ухвалила нові правила
18:31
У Росії швидкість завантаження YouTube може знизитися на 70%
18:30
Аналітика
відновлення електропостачання
Дожити до осені: чи справді з вересня перестануть відключати світло та чому за кордон потрапляють українські кіловати
18:29
Оновлено
У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві Фаріон
18:26
стрічка "Смак свободи"
Український фільм "Смак свободи" покажуть у Малайзії
18:22
Метро "Деміївська" (Київ"
Підтоплення тунелів: запобіжний захід обрали в.о. начальника Київського метрополітену
18:16
Ексклюзив
Софія Федина
Нардепка Федина розповіла, хто блокує проєкт про заборону УПЦ (МП)
18:13
медичний канабіс
В Україні запроваджують систему регулювання обігу медичного канабісу
18:07
OPINION
Михайло Гончар
Візит Кулеби до Китаю. Питань більше, ніж відповідей
17:59
Оновлено
Шахед
Румунія заявила про падіння на її території уламків російського "шахеда". У НАТО відреагували
17:56
У Дніпрі затримали двох підозрюваних у вбивстві громадського активіста
17:45
Радослав Сікорський
ЄС може створити для військовозобов'язаних українців такі умови, які стимулюватимуть їх повертатися, – глава МЗС Польщі
17:36
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
Українські бійці вирвались з оточення під Прогресом, - DeepState
17:34
тюрма
В Україні на 15 років засудили агента РФ, який злив ворогу дані про тренувальний центр ЗСУ на Харківщині
17:30
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:17
НБУ
НБУ залишив облікову ставку на рівні 13%
17:10
Ексклюзив
У Defense Express пояснили, чи зможе РФ разом із Китаєм побудувати тунель під Керченською протокою
17:05
Ґлен Павелл
Зірка "Топ Ґан" Ґлен Павелл відповів, чи зʼявиться в третій частині фільму
17:02
тарифи на електроенергію, лічильник
Зеленський відповів на петицію щодо заборони підвищувати тарифи на світло під час війни
17:02
ССО ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксовано 103 боєзіткнення, росіяни посилили наступальні дії на двох напрямках
16:40
Маріуполь
У Маріуполі росіяни планують привласнити ще 345 квартир, які належать українцям
16:38
"Ти - космос"
Український фільм "Ти — космос" покажуть на міжнародному кінофестивалі в Канаді
16:34
S.T.A.L.K.E.R. 2
Розробники відтермінували вихід гри S.T.A.L.K.E.R. 2: нова дата релізу
16:31
НБУ
Почала зростати: НБУ дав прогноз щодо рівня інфляції в Україні до кінця року
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV