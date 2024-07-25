Бойові дії на Курахівському та Покровському напрямках, а також скільки танків залишилося у ворога. Колонка Сергія Згурця

Постачання західних танків для України

Міністерство оборони Нідерландів повідомило, що до кінця літа Україна має отримати на озброєння танки Leopard 2А4, які закуплені спільно з Данією, у невизначеної третьої країни, проте вони були капітально відремонтовані на підприємстві Rheinmetall. Йдеться про 14 машин Leopard 2А4, 12 з яких вже в дорозі до України, а ще два танки проходять випробування. Цей контракт фактично реалізувався за рік і чотири місяці - це є прикладом того, наскільки тривалим є процес відновлення та постачання того чи іншого озброєння Силам оборони України. Так само зараз ми чекаємо на надходження ще 19 танків Leopard 2А4 від Іспанії на додачу до тих 10, які вже ця країна передала Збройним Силам України.

Нагадаю, що у квітні 2023 року повідомлялося про передачу Україні близько сотні танків Leopard, проте деякі постачання реалізуються і досі. На тлі цього цілком зрозумілі слова Володимира Зеленського, що у нас є 14 бригад, які досі чекають озброєння від західних партнерів і слова головкома Олександра Сирського, що по зброї ворог зараз має перевагу десь один до двох чи трьох. Тому постачання зброї від партнерів вкрай потрібне, а вчасне постачання і поготів.

Танкові залишки у Російської Федерації

Що з приводу ворожих танків? За словами Сирського, з 2022 року кількість російських танків у складі окупаційних військ подвоїлася з 1700 до 3500 тисяч. При тому, що з часу вторгнення наші Збройні Сили, за даними Генштабу, знищили понад 8 тисяч танків. До речі, вчора було знищено 11 танків.

Які запаси ворога? Є нещодавні супутникові знімки, які аналізували закордонні структури, що кажуть: з початку повномасштабних дій на базах зберігання знаходилось в межах шести тисяч танків. На сьогодні 40% танків з цих баз вже забрали, там немає ні Т-90, ні Т-80, забрали значну частину Т-72, там обмаль цих танків. Зараз ми бачимо більше прикладів, коли ворог взявся за відновлення і постачання до військ танків Т-52 і Т-62. Є оцінки, що РФ забирає для відновлення десь 60 танків на місяць, хоча раніше забирала до 100 одиниць і це пояснюється тим, що танки, які були в гарному стані, позабирали, а решту вкрай складно відновлювати.

Звісно ворог за цих реалій почав берегти свої танки, що видно по всій лінії фронту, хоча бувають і виключення. До слова, таке виключення пов'язане з масовим знищенням російських танків, зокрема на Курахівському напрямку, де 79-та окрема десантно-штурмова бригада завдала удару. Загалом було одночасно залучено 11 танків, 45 бойових машин піхоти з десантом, навіть одна БМПТ "Термінатор" і 12 мотоциклістів, які намагалися атакувати наші позиції. Спочатку було виявлення ворожих цілей за допомогою аеророзвідки, потім працювала артилерія, дрони, протитанкові засоби, ворог вийшов на міні поля, де так само почав втрачати свою бронетехніку. У підсумку виявилось, що наші десантники підбили шість танків, сім бойових машин піхоти, всі 12 мотоциклістів були знищені й загалом загинуло 40 російських солдатів і ще 37 отримали поранення.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога у районах Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки, де було 32 атаки противники, й всі відбиті.

Ситуація між Курахівським та Покровським напрямками

Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький розповів, що між Курахівським та Покровським напрямками тривають дуже важкі бої.

"У Красногорівці безпосередньо дуже важкі бої їдуть, бо ворог постійно намагається просунутись, заводить свою піхоту, вона постійно знищується. Учора зранку запобігли прориву - півтора десятка окупантів були вчасно виявлені, командування дуже швидко зреагувало. Там, мабуть, тільки троє з них виповзли, ми нарахували, всі інші там залишились. Також тактику ведення бою противник постійно міняє, то вони наступають з бронетехнікою в одному місці, а в другому - чисто піхотою. Загалом уже два тижні поспіль наступ триває абсолютно по всій ділянці фронту - одночасно і постійно. Доводиться дуже пильнувати, наша аеророзвідка працює, особливо у напівзруйнованих будівлях. Бачимо зайшли, туди одразу FPV-дрон націлюється", - пояснив Цехоцький.

Військовослужбовець пояснив, що ворог тримає на цих напрямках різні підрозділи, є й ті, які гарно навчені, а є, які не дуже. Зокрема на цих напрямках діє російський штурмовий батальйон "Сомалі", який воюють вже не один рік. У кожної групи та деякої техніки противника є засіб РЕБ та інше оснащення: "Зброя стріляє в будь-якому разі, як би він не був навчений, але це ворог і він небезпечний. Відчувається, особливо мобілізовані, яких ми бачимо і по перехватах чуємо, то рівень підготовки й терміни підготовки не великий - для нас це йде на користь".

Сирський відправив ВСП з'ясовувати обставини втрат у 59-й бригаді

Нагадаю, 15 липня головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський розпорядився провести інспекцію у 59-й окремій мотопіхотній бригаді, за участю начальника Військової служби правопорядку з приводу втрат.

Офіцер наголосив, що перевірки майже закінчились.

"Перевіряли все що тільки можна, в першу чергу діяльність командування бригади й батальйонів. Я думаю, результати оголосять ті, хто має на це право, а ми всі також чекаємо на них. Сподіваюсь, що вони будуть об'єктивні й реальні. А весь цей час ми все одно виконуємо ті задачі, які перед нами стоять й тримаємо фронт знищуючи кожен день і техніку ворога, обладнання, зброю і саму живу силу ворога", - пояснив він.

Напередодні Сирський заявив, що військо не захищає руїни на смерть. На запитання, чи має бригада баланс, Цехоцький сказав: "Баланс знаходиться у справедливості взагалі в суспільстві. Якщо ця справедливість буде переважати над всім іншим, мається на увазі, хто може відкупитися сьогодні від служби, від захисту, не брати участь в допомозі Силам оборони України, які сьогодні віддають своє здоров'я, життя на полі бою, в цьому моменті. Й реакція в багатьох випадках окремих індивідів суспільства, які десь у Тік-тоці, як цей фітнес-тренер в Одесі та ще якісь люди казали: щоб ви там всі поздихали й так далі. Цього не повинно бути. Цивільне суспільство повинно розуміти, що тут хлопці й дівчата віддають своє життя, здоров'я для того, щоб Україна існувала, продовжувала свою історію. Тільки завдяки цьому ми сьогодні можемо говорити українською мовою і в наших дітей є майбутнє. Саме це є справедливість. Якщо кожний військовий буде відчувати, що його тил захищений й коли він повернеться додому в його сторону не будуть плювати, чи говорити негарні слова, то набагато менше, по-перше, буде втрат, тому що буде впевненість в тому, що ти робиш, і не буде такої негативної реакції, на жаль, коли є ці втрати".

Мобілізація у 59-й бригаді

Набір нових військових триває постійно, пояснює офіцер. Це дуже важливо, оскільки бійці за два з половиною роки великої війни також втомилися та хочуть відпочивати, проїхати додому хоча б на 5-10 днів відновитися серед рідних.

"Розумієте, коли нема ким замінити, бувають такі випадки, тут важко, треба це втримати й фізично ти не можеш просто заснути, поспати. Їздять обов'язково у відпустки й чергову відпустку, є відпустки за сімейними обставинами, з цим питань нема. Головне, для того, щоб їхати у відпустку, хтось замість тебе повинен залишитись. Тобто, якщо хтось може пожартувати, не вийти на роботу чи байдикувати десь на роботі, депутати якісь - нічого не трапиться. А у нас тут одразу буде реакція, одразу буде відповідь і результат. Тому важкість роботи", - пояснив він.

59-та окрема мотопіхотна бригада ЗСУ ім. Якова Гандзюка збирає кошти для майстерень, які "начиняють" нові Mavic, FPV-дрони вибухівкою для знищення ворога. Українців просять долучитися.