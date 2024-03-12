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Інтерв’ю

Чи буде Маск визначати зовнішню політику США. Розмова із професором Ігорем Айзенбергом

Христина Яцків
12 березня, 2024 вiвторок
08:13
Статті Ігор Айзенберг

Професор та завідувач кафедри комп'ютерних наук у Манхеттенському коледжі (Рівердейл, Нью-Йорк) Ігор Айзенберг розповідає про настрої в американському суспільстві щодо України та пояснює, чому республіканці опинилися не на боці офіційного Києва

Розмова відбулася в програмі "Коментар" на ютуб-каналі Еспресо. Нижче наводимо текстову версію, над якою працювала Суховецька Анна.

З цього тексту ви дізнаєтесь:

  • Як довго триватимуть обговорення в Сенаті США
  • Чи може Європа купувати американську зброю для України
  • Чи популярні ідеї Такера Карлсона у Штатах
  • Чи буде Ілон Маск визначати зовнішню політику США

У Сполучених Штатах триває дискусія щодо надання допомоги Україні. Чим вона може завершитися?

У сенатському регламенті існують численні можливості для затягування дебатів, але також є пункт, що дозволяє припинити їх, але вимагає набрати 60 голосів. Система філібастера (від більш звичного для нас слова флібустьєр, тобто пірат, який атакує більші плавзасоби з метою пограбування, - ред.) в Сенаті, верхній палаті Конгресу США, вимагає 60 голосів як для розгляду, так і для завершення обговорення, що може спричинити відкладення розгляду питання на невизначений термін у разі відсутності необхідної кількості голосів.

Чи можливе використання європейських коштів для оплати американського озброєння, що надається силам оборони України? 

Я вважаю, що якщо європейські країни мають фінансування для покупки американської зброї та передачі її Україні, ця схема може успішно працювати. У такому випадку Адміністрація (Президента США або Виконавчий офіс, - ред.) має схвалити продаж, Держдепартамент (аналог нашого МЗС, - ред.) повідомляє Конгрес, проте Конгрес не може блокувати це, за винятком прийняття закону про заборону продажу зброї певній країні. Наприклад, якщо Німеччина купить американську зброю, це має схвалити Держдепартамент, але якщо вони передадуть цю зброю Україні, Конгрес необов'язковий, лише Держдепартамент повинен схвалити.

Ізраїль отримує зброю, сплачуючи за неї свої гроші, а не коштом допомоги. Процес схвалення робиться Держдепартаментом, де виконавча влада просто повинна схвалити це для передачі зброї. Конгрес не може завадити цьому, крім прийняття закону, що забороняє продаж зброї конкретній країні. Такий закон не може бути прийнятий в чинному Конгресі, особливо щодо України або будь-якої країни НАТО.

Як зараз почуває себе американське суспільство в період виборчого процесу? Наприклад, чи популярні критичні щодо України ідеї, які транслює Такер Карлсон?

Такер Карлсон має 11 мільйонів підписників на своєму каналі Twitter. Якщо припустити, що це в основному американці, то це, безумовно, виборці Трампа. Проте, навіть якщо вони переглядатимуть інтерв'ю Карлсона з Путіним, це не суттєво змінить ситуацію.

війна з Росією Володимир Путін США

Такер Карлсон (ліворуч) говорить із президентом РФ Володимиром Путіним
Фото: кадр під час розмови

Але чи вдалося йому нав‘язати американцям російські історичні наративи щодо України?

Освіченим американцям це нав’язати не вдасться, але є різні люди. Існують люди, які живуть у своєму власному віртуальному світі, який вони для себе створили. На превеликий жаль, хоча в XX столітті дуже легко отримувати реальну інформацію про те, що насправді відбувається у світі, ця аудиторія живе у світі, який для них малює Такер Карлсон.

Він не читав лекції з так званої історії України та Європи американським глядачам, але він фактично постійно пропагує те ж саме, що й Путін. Путін не сказав нічого нового своїм глядачам. Це інтерв'ю, ймовірно, дивилися дуже багато людей по всьому світу, але я думаю, що жоден американець, який не дивиться Такера Карлсона регулярно і який не пов'язаний з роботою в якихось аналітичних структурах, це інтерв'ю не дивився, тому що йому це просто нецікаво.

Путін в основному висловив бажання досягти домовленості зі Сполученими Штатами щодо України, де б Україна визнала так звані "територіальні реалії", щоб Росія могла зберегти свої територіальні придбання. Путін вочевидь сподівається, що Трамп на це погодиться і що він примусить Україну погодитися на це теж. Власне, все це було зрозуміло і без інтерв'ю Путіна Карлсону.  

Інше питання, що буде робити Трамп, якщо Путін підпише таку угоду, а потім, звичайно, її порушить. 

Чи може бути, що в результаті всього цього Трамп, який спочатку був головною надією для Путіна, може перетворитися на його найбільшого ворога? А для нас, відповідно, Дональд Трамп може стати надією.

Трамп дійсно непередбачувана людина. Він імпульсивний, самозакоханий та нарцисичний. Прикладом тут може бути ситуація з Кім Чен Ином, коли він підписав меморандум про без'ядерний Корейський півострів.

Хоча очевидно було, що Кім Чен Ин ніколи не відмовиться від своєї ядерної зброї, Трамп ігнорував це та намагався вести переговори, навіть якщо угода фактично не виконувалася. 

Тому варіант, про який ви кажете, напевно, можливий. Це мали б оцінити аналітики, які спеціалізуються на вивченні характерів політичних діячів. Як взагалі Трамп реагує на такі ситуації. Але от з нещодавньої історії, відомо як він реагував на те, що Кім Чен Ин абсолютно не виконував те, що він з ним підписав і не збирався виконувати.

SpaceX, компанія Ілона Маска, якийсь період не блокувала використання своїх технологій Росією. Як це може впливати на оборонні зусилля Сполучених Штатів? Чи існує баланс між співпрацею з Маском і забезпеченням контролю зі сторони оборонних відомств?

Ілон Маск є людиною з дуже конкретними політичними переконаннями. З того, що говорить Ілон Маск і з того, що він робить, не треба бути аналітиком розвідки, щоб розуміти, що він підтримує Путіна в глибині своєї душі, йому би хотілося, щоб Путін в цій війні переміг, йому би хотілося, щоб в Сполучених Штатах був політичний режим, аналогічний політичному режиму в Росії. Тому він підтримує Дональда Трампа.

Ілон Маск

Ілон Маск
Фото: Gettyimages

Тому він надав Такеру Карлсону можливість спілкуватися зі своєю аудиторією в колишньому Twitter, коли Такера Карлсона було звільнено з телеканалу FOX. Коли Україна проводила атаку на російські кораблі, Маск заблокував роботу цього зв'язку в останній момент, щоб завадити ЗСУ провести успішну атаку. Тому те, що він робить зараз, не є випадковим, я вважаю.

На жаль, Ілон Маск поставив себе в ситуацію, коли будь-яка адміністрація Сполучених Штатів, чи то демократична, чи то республіканська, залежить від нього. Скажімо, космічні програми Сполучених Штатів дуже залежать від SpaceX, і це велика проблема. Я думаю, що адміністрація повинна бути дуже обережною і щось робити з цією залежністю. Це просто неприйнятно, коли один приватний підприємець може диктувати зовнішню політику держави.

Ми в Україні десятиліттями живемо в таких умовах, де представники українського олігархату є монополістами, наприклад, в енергетиці. Це теж породжує певні проблеми.

Дивіться, тут ще гірше, тому що одна людина фактично диктує державі, як повинна виглядати її зовнішня політика. Це впливає на здатність держави приймати рішення. Ілон Маск своїми діями де-факто підтримує Росію, а офіційна політика Сполучених Штатів — підтримка України. Це жахливо, бо, якщо це буде продовжуватися, зовнішню політику США буде визначати Маск, а не державні органи.

Теги:
Новини
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США
Світ про Україну
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