"Домашні дрони": нам пропонують попрацювати замість влади
Мені здається, нема сенсу обговорювати, чи варто громадянам збирати дрони
Будь-яка допомога фронту — добре. Тож збирання тих дронів, які можна скласти власноруч, — це гарна підтримка бійців. Дронів багато не буває — як і всього на війні.
Питання ж в іншому.
Зважаючи на попередню практику влади й чергову "геніальну" комунікацію, складається враження, що громадянам знову пропонують попрацювати замість влади.
А це неправильно. Громадяни мають робити посильні додаткові речі. Інакше постає питання про спроможність влади зробити хоч щось.
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Навіть президент на пресконференції визнав, що вироблені дрони "загубилися" на складах.
Також неможливо домогтися нормальної відповіді про те, коли ж розрекламований "мільйон дронів" потрапить у війська.
Гроші в місцевих бюджетів, наприклад, за фактом забрали у жовтні (навіть поки не був ухвалений відповідний закон, виплати на місця вже затримувались).
Уже січень. Результат мав бути наявний — якщо не в медіа, то точно на полі бою. Не кажучи вже про тилові обʼєкти ворога — не поодинокими випадками, а системною відповіддю на кожну атаку на Україну.
Цього поки не видно.
От тому така реакція. Ви прозвітуйте за зроблене — а вже тоді покладайте відповідальність на громадян. Тоді, до речі, і "домашніх" дронів буде більше.
Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання
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