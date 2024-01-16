Будь-яка допомога фронту — добре. Тож збирання тих дронів, які можна скласти власноруч, — це гарна підтримка бійців. Дронів багато не буває — як і всього на війні.

Питання ж в іншому.

Зважаючи на попередню практику влади й чергову "геніальну" комунікацію, складається враження, що громадянам знову пропонують попрацювати замість влади.

А це неправильно. Громадяни мають робити посильні додаткові речі. Інакше постає питання про спроможність влади зробити хоч щось.

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Навіть президент на пресконференції визнав, що вироблені дрони "загубилися" на складах.

Також неможливо домогтися нормальної відповіді про те, коли ж розрекламований "мільйон дронів" потрапить у війська.

Гроші в місцевих бюджетів, наприклад, за фактом забрали у жовтні (навіть поки не був ухвалений відповідний закон, виплати на місця вже затримувались).

Уже січень. Результат мав бути наявний — якщо не в медіа, то точно на полі бою. Не кажучи вже про тилові обʼєкти ворога — не поодинокими випадками, а системною відповіддю на кожну атаку на Україну.

Цього поки не видно.

От тому така реакція. Ви прозвітуйте за зроблене — а вже тоді покладайте відповідальність на громадян. Тоді, до речі, і "домашніх" дронів буде більше.

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Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

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