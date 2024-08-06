Проблема ЗСУ: чомусь всі усього бояться
Це страх чогось такого совіцького, що аж гидко. Всі бояться якогось ефемерного дядька, який приїде і накричить на когось*
Від самого ранку крутив в голові думку, що не так в нашій армії. Ні, ну всі ж ото роблять якісь дослідження, аналізують, вказують на поганих комбригів, оцінюють військових, не будучи при цьому військовими, хейтять ТЦК, і знають, як виграти цю війну за допомогою двох палок і одного каменя.
Так от, розібравши докладно всю структуру війська - від солдата до полковника.Проблема всього одна. І звучить вона банально просто. Усього два слова.
Бо ви*буть.
- Чому ви положили взвод? Щоб не ви*бали.
- Чому ви не зробили контратаку? Бо ви*буть.
- Чому одразу не доповіли? Боявся, що ви*буть.
І таких "чому" можна привести на кожну дію в армії.
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Всі когось бояться. Роблять так, аби не бути ви*баними, а потім, якщо їх ви*бали за їхній же провал, *буть всіх рангом нижче. Бо їх хтось ви*бав, і тепер вони мають теж повне право на втіхи сексуального характеру.
Субординація в армії — це основа основ, так само, як і дисципліна. Але вміти відстоювати власний погляд, робити "розбір польотів", планувати, наводити аргументи, перетворювати плани на дії... Цього всього ніззя, бо ви*буть. Ви*буть всі. Старший солдат, Молодший сержант, Сержант, Старший сержант, і так до генерала.
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Це страх чогось такого совіцького, що аж гидко. Всі бояться якогось ефемерного дядька, який приїде і накричить на когось... А ще, якщо догану випише, то вобше, життя пропало. Ніхто тому дядьку навіть не пробує щось пояснити, чому краще так, чому відбулось ось так. Всі стоять. В думках прокручують: "та коли він вже поїде", дехто навіть дулю в кишені крутить. Дядько поорав, поїхав, всі вишли на перекур, обіс*али дядька, як кури драбину, розказали один одному п*здаті стратегії, як зробити це краще, ефективніше, результативніше. Кинули бичка об землю, і пішли далі робити так, щоб не ви*бали.
Поки не зміниться цей чинник, всі інші зміни - до того самого місця.
Низ не каже, верх не чує...
* Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора. Олександр Морозов, громадський діяч, воїн ЗСУ
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