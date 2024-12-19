Сили оборони продовжують знищувати військові цілі на території РФ за допомогою західних ракет. Колонка Сергія Згурця

Сили оборони України завдали ударів по підприємству "Комбінат "Каменський" та Новошахтинському НПЗ



Британськими й французькими крилатими ракетами, а також американськими тактичними ракетами Atacms наші Сили оборони можуть знищувати ворожі цілі не лише на території Курської області. Практично вже доведено, що таке табу, якщо воно існувало, вже знято на прикладі Ростовської області. Вчора комбінованим ракетним ударом з використанням крилатих ракет Storm Shadow, Scalp та Atacms було атаковано "Комбінат Каменський", який знаходиться за 170 км від поточної лінії фронту. Є низка відео від місцевих жителів, на яких зафіксовано начебто роботу систем ППО та вибухи на території цього підприємства. Були зафіксовані вибухи, попри те, що це підприємство охороняли ЗРК С-400 та комплекси "Панцир". Ціль вкрай важлива, оскільки "Комбінат Каменський" є виробником твердого палива для ракет і його використовують для боєприпасів "Ураган", "Смерч" та "Торнадо-С". Також є інформація, що паливо з цього комбінату постачалось для балістичних ракет "Іскандер". Окрім того, це підприємство розширювало потужності і є вірогідність, що там виготовляли паливо для ракет "Ярс". В будь-якому разі, удар по "Комбінату Каменський" є дуже важливим й результативним. Розуміємо, що хоча цей комбінат має достатньо велику площу, масований ракетний удар по окремих критично важливих ділянках спроможний порушити ланцюжки виробництва ракетного озброєння на певний час.

Також сьогодні Сили оборони завдали удару по Новошахтинському НПЗ, який також знаходиться у Ростовській області. Цей завод знаходиться за 160 км від лінії фронту. Сьогодні було уражено критично важливі ділянки цього підприємства, включно з установкою для первинної переробки нафти. Новошахтинський НПЗ важливий для окупантів тим, що забезпечує паливно-мастильними матеріалами російське угруповання. Зокрема, дизпаливом та бензином. У Генштабі повідомили, що атаку було здійснено засобами Військово-морських сил України та СБУ. Це означає, що для удару були використані ракети "Нептун", які зараз знаходяться у розпорядженні ВМС України. Також для удару були використані далекобійні дрони, які є у розпорядженні Сил оборони України. Варто зауважити, що це не перший удар по Новошахтинському НПЗ. Ще у 2022 році цей завод був атакований дронами, які Україна ще закуповувала у Китаю. За друге півріччя 2024 року це вже другий удар по цьому підприємству.

Велика Британія виділяє черговий пакет військової допомоги Україні

Цікаво зауважити, що коли ми говоримо про удар по "Комбінату Каменський", то це відбулось тоді, коли в Україні з візитом перебував міністр оборони Великої Британії. Саме ракети Storm Shadow здійснювали удари по "Комбінату Каменський". Тоді у Великій Британії оголосили про новий пакет військової допомоги на понад $286 млн. Цей пакет передбачає новий спектр засобів та можливостей для Військово-морських сил України. Зокрема, малі ракетні катери, морські дрони, засоби РЕБ. Тобто, той пакет, який здатний значно посилити наші можливості для боротьби з противником саме у технологічній площині.

У США пройшла зустріч виробників радіоелетронної розвідки та РЕБ

Військовий експерт, редактор журналу Ukrainian Defense Review компанії Defense Express Антон Міхненко детально розповів про Асоціацію старих воронів. Зокрема, за словами експерта, в асоціацію входять колишні військові, які працювали у сфері радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби. Вони обʼєднались в асоціацію й згуртували навколо себе підприємства, які займаються розробкою та виробництвом засобів радіоелектронної боротьби. Також асоціація організовує заходи по цілому світу. В першу чергу такі заходи проходять у Європі та Північній Америці й орієнтовані на підприємства демократичного світу. Також до асоціації не допускають підприємства, які не проходять певний контроль.

Антон Міхненко розповів, що на нещодавно проведеному заході Асоціації старих воронів у США були присутні представники українських компаній. Захід відбувся у Вашингтоні на минулому тижні і є завершальним етапом низки зустрічей, які відбувались у Європі та низці країн світу. На заході були представлені та обʼєднані виробники у більшості з Північної Америки. Втім, були присутні представники компаній і з інших країн. Зокрема, Південна Корея, Японія, Австралія та окремі країни Європи.

Світові виробники уважно стежать за трендами російсько-української війни

Антон Міхненко розповів, що представники Асоціації старих воронів дуже уважно придивляються до трендів війни в Україні. Вони спостерігають за тим, як стрімко розвиваються технології в Україні, як застосовуються безпілотні літальні апарати, як ефективно застосовуються засоби РЕБ. Одночасно з цим, у представників компаній західного світу є переконання, що все ж вони залишаються попереду у розвитку технологій. Міхненко зауважив, що така впевненість представників цих компаній трішки бентежить. Оскільки, дуже часто трапляється ситуація, коли українські виробники демонструють американським та європейським партнерам дуже цікаві рішення, яких немає у європейців та американців. Зокрема, Україну на цій зустрічі представляла компанія Infozahyst, яка представляла низку цікавих рішень у сфері радіоелектронної розвідки. Попри велику увагу до цікавих рішень від української компанії, представники іноземних висловлюють переконання, що вони технологічно кращі.

Антон Міхненко підтвердив, що західні компанії роблять висновки на основі російсько-української війни, особливо це стосується сфери радіоелектронної розвідки та РЕБ. Підприємства, які постачали власну продукцію для потреб Сил оборони України в рамках матеріально-технічної підтримки отримують певний фідбек. Такі підприємства, отримавши зворотній звʼязок, роблять висновки та удосконалюють вироби, які вони продають вже на власному ринку. Іноді такі компанії навіть влаштовують певний піар на тому, що їхні засоби застосовувались у Збройних силах України в ході російсько-української війни. Таким чином ці компанії просувати свої зразки на території Європи та США і навіть отримують багатомільярдні контракти. Втім, як зауважив Антон Міхненко, ті зразки західного виробництва, які показали себе досить добре на початку війни з часом втрачають свої можливості. Зараз такі зразки, які добре себе показали на початку війни, досить непогано продаються в Європі та США, але вже в сучасних умовах вони не є ефективними.

Антон Міхненко додав, що західні виробники не роблять ключові висновки з російсько-української війни. Зокрема, динаміка тих процесів, які відбуваються на полі бою дуже швидка. Рішення, які були прийняті ще пів року тому, сьогодні вже є застарілими. Партнери України часто відстають у цьому питанні. Сьогодні вже актуальним питанням є використання штучного інтелекту в засобах радіоелектронної розвідки.

Антон Міхненко розповів, що в рамках заходу також відбувся виступ Начальника Головного управління радіоелектронної та кібербезпеки України Івана Павленка. Він розповів, який досвід має Україна, окреслив ті виклики, які на сьогодні існують, звернув увагу на те, що рішення наших партнерів є унікальними й мають потенціал, але він також зауважив, що потрібно рухатись значно швидше у сфері розвитку радіоелектронної боротьби. Потрібно, щоб зразки, які виготовляють наші партнери довели свою ефективність на полі бою. Оскільки, просто зробити гарний зразок і сказати, що він добре працює, нічого не означає.