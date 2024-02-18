Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Статті Театральний бум під час війни: на які вистави миттєво розкуповують квитки
Огляд

Театральний бум під час війни: на які вистави миттєво розкуповують квитки

Ірина Голіздра
18 лютого, 2024 неділя
08:02
Статті

Театр вже давно є доступним і пропонує різноманітність за жанрами, темами та форматами. І зараз, у період великої війни, українці активно йдуть за новими емоціями до театрів, заповнюючі зали. Іноді ажіотаж навколо популярних вистав призводить до спекулятивних дій, що викликає хвилю незадоволення, особливо тих, хто вже пережив часи дефіциту.

Квест: спіймати "відьму"

Справжнє полювання на "Конотопську відьму", а точніше — на квитки до Національного театру ім.І.Франка спостерігається принаймні останні півроку. Режисер Іван Уривський впевнен, що виставу побачити всі бажаючі, а ганятися за квитками на сторонніх сайтах не варто.

Прем'єра вистави відбулася у квітні 2023 року, і поступово набирала темп. Естетично вишуканий продукт, з саркастичним і містичним підґрунтям  приваблюють глядача, який намагається себе розрадити у темні часи. Сарафане радіо, відгуки у соцмережах, в тому числі мільйонні перегляди вірусних уривків у Тіктоці зробили виставу майже "недосяжною" - квитки неможливо купити навіть за два місяця. 

"Хтось може сказати, що Тікток - це несерйозно, але для реклами  - це  хороший майданчик. Звісно, коли ми знімали якісь "інстаграмні" епізоди з вистави для соцмереж, то не планували це розкручувати у тіктоці. Але відео стали вірусними і це теж спрацювало для глядачів, навіть тих, хто до цього не був у театрі", - коментує режисер вистави Іван Уривський.

За його словами, причин шаленого попиту і зацікавленості з боку глядача декілька. Точніше, це сукупність факторів. "Вистава проста і зрозуміла для багатьох. Там немає таких складних образних систем там як у "Пер Гюнті" чи "Безталанній". Плюс - вона є дуже українською, бо створювалась на основі народного театру. Зараз, через війну у людей загострився емоційний стан і є потреба отримати щось позитивне. Мені здається, коли у залі сидять глядачі, а на сцені актори - відбувається емоційне єднання, сінергія - це справжній момент кайфу, насолоди, який  неможливо замінити чимось іншим. Бо в цьому момент  є якась гра між глядачами і актором, взаємовплив. Може, це прозвучить пафосно, але це своєрідні ліки, після яких душевний стан людини стає краще, хоча б на деякий час", - зауважує режисер.

Крім прихильників вистави, є і чимало хейтерів. Режисер сприймає це  спокійно, тому що чим більше вистава популярніша, тим більше до неї негативного ставлення. І продовжує працювати вже з іншим матеріалом. "Мені хочеться спробувати різні шляхи у роботі над виставами і робити дослідження над собою" - зазначає режисер. До речі, він вже розпочова репетиції вистави "Марія Стюарт", яка вийде у квітні. 

Як можна купити квитки на "Конотопську відьму"?

театр ім.І.Франка

Фото: dzerkalo.media


У грудні минулого року у театрі проанонсували старт продажу квитків на січневі покази "Конотопської відьми" і у час ікс сайт просто "ліг". Після цього глядачі у коментарях жалілися на неспроможність театру задовольнити попит. І соцмережі вибухнули мемами.

Тим часом недоброчесні перекупи, а іноді і шахраї, ( як це було із популярним потягом "Київ-Варшава") почали продавати квитки на відповідних платформах втридорога. Наприклад, ціна квитка досягала до 3500 тисяч гривень, коли на сайті театру найдорожчий квиток коштує тисячу гривень. Як розповідає режисер вистава Іван Уривський, випадки, коли глядачі приходили з фейковими  білетами,  були неодноразово. 

"Треба зважати на те, що коли ви  берете квиток не в касі театру, то є ризик шахрайства. Вистава ще буде йти не один місяць, тому всі встигнуть подивитися", - наголошує режисер.

У театрі намагаються вирішити проблему перекупів - на адресу платформи з оголошень направлено відповідного листа. Але поки що ситуація без змін.

Тому основна порада: слідкуйте за афішею театру і купувати квитки тілько у касі.

Інший бік дефіцитних квитків - допомога фронту.  Так, театр Франка  у грудні провів благодійний показ вистави "Конотопська відьма", на який вартість досягла до 5 тисяч гривен. Іх розкупили за пару днів. Результат: зібрано було  1 мільйон 770 тисяч гривень і придбано 100 дронів благодійному фонду "КІТИКИ". Такі покази театр планує проводити й надалі. 

Зазначимо, що майже кожен театр в Україні намагається допомогти нашим захисникам в міру своїх можливостей. Часто і самі актори ініціюють збори для потреб військових. Це ж стосується і допомоги переселенцям.

"Золоті ворота": постійні солдаути

Під гаслом #CulturalResistance нині триває 44-й сезон у столичному театрі "Золоті ворота". Цей театр знаходиться у підвальному приміщенні, що є наразі вагомим "плюсом", бо по-перше, слугує укриттям, а по-друге, вистави не зупиняють під час тривоги. А глядачів тут завжди вдосталь. Про те, як змінилась глядацька аудиторія після початку повномасштабного вторгнення росії, розповідає директорка-художня керівниця "Золотих воріт" Маріанна Розстальна:

Зараз спостерігаємо таку собі відсутність “новорічних канікул” у глядачів, які зазвичай відбувались у грудні-січні. Цьогоріч солдаути були постійно. Також тепер відвідування майже не залежить від дня тижня  - максимально повні зали завжди. Топові зараз за продажами:

  • "Білка, яка прожила 100 років" моновистава Стаса Жиркова у виконанні Віталіни Біблів, 
  • "Слава Героям" Стаса Жиркова,
  • "Украдене щастя" Івана Уривського, 
  • комедія Тетяни Губрій, 
  • "Бери од жизні всьо",
  •  також чорна комедія "Королева краси", Максима Голенка 
  • і нова премʼєра LOVE REVOLUTION режисерки Наталі Сиваненко. 

До речі, на цю виставу квитки розлетілись задовго до прем'єри. Вистава створена за оповіданнями М. Йогансена, В. Підмогильного, А. Кримського, М. Хвильового, а  концептуально - про сьогодення. 

Вистава "LOVE REVOLUTION" в театрі "Золоті ворота", Фото: Анастасія Монтач


Як зазначає директорка, зараз для театру є певні виклики у прискіпливому доборі матеріалу. Зокрема, поки що обережно ставляться до вистав на тему війни - оскільки такі спектаклі можуть бути тригерними для глядача. 

"Нещодавня прем'єра “Люби мене не покинь” з Віталіною Біблів - говорить про війну обережно і не “в лоб”, а я особисто вдруге її дивитись не буду - мене “зачіпає”. А от моя мама, наприклад, сказала, що вистава обнадійлива - веде до катарсису", - коментує Маріанна Розстальна. 

До речі, ця вистава - дуже витончена з психологічної точки зору, попри  болючу тему сьогодення наповнює все ж таки глядача сенсом буття, потужною енергією, якою ми всі ділимося у пікові моменти трагічних подій. 

"Завдяки останнім виставам "Дякую", "Крихітка Цахес" і "Люби мене не покинь", де актори більш відкриті до глядача - відчувається, що зросла довіра глядача до процесу, в якому вони опиняються під час вистав, зменшилася дистанція між глядачем і театром", - додає художня керівниця театру.

В кінці сезону глядача очікує премʼєра Олекси Гладушевського саркастична комедія "Величне століття. Веселе" за твором Сергія Кулибишева. 

А в наступному сезоні тает планує випустити 3-4 премʼєри, не менше ніж в поточному. Конкретно буде відомо після оприлюднення результатів грантів, з яких буде фінансування.

Сумський театр: Всі премʼєрні вистави проходять з аншлагами

Життя в умовах повномасштабного вторгнення вимагає максимальної консолідації зусиль для театрів теж. Особливо це стосується прикордонних з росією територій. Наприклад, Суми, від яких до кордону 40-60 кілометрів. Але театр, а точніше два коллектива в одному приміщенні збирають глядачів і випускають нові постановки.

У Сумському національному драматичному театрі ім.М.Щєпкіна працює Луганський український обласний театр, який після 2914 року вимушено переїхав до Сєвєродонецьку. Там відремонтували приміщення, зібрався повноцінний колектив, кожен вечір глядачі наповнювали зал. Але після повномасштабного вторгнення від будівлі залишилися руїни і знов прийшлося шукати місце для відновлення роботи. І з серпня 2022 року актори почала все наново у Сумському театрі. Трупа почала відновлювати костюми та декорації, відроджувати вистави. 

Як зазначають гендиректор-художній керівник Сумського національного театру ім. М. Щепкіна Сергій Дорофєєв  і його колега - директор - художній керівник Луганського українського театру Олександр Гришков, зараз обидва наші театри стикаються з недостатнім фінансуванням, але намагаються шукати різні шляхи залучення додаткових коштів - гранти, спонсори.  

"Серед викликів - кадровий голод, відсутність фахівців - не тільки спеціалістів творчо-технічних напрямків (художники з освітлення, звукорежисери, бутафори), а й творчих професій - акторів теж не вистачає. Можливо молодь відлякує близькість Сум до кордону з росією", - зазначає Олександр Гришков.

Театр зараз працює для обмеженої кількості глядачів, бо має укриття, яке здатне розмістити не всі 100% глядачів. Тим не менш люди хочуть і йдуть до театру.

"За нашими відчуттями аудиторія змінилася повністю, але це і не дивно, бо ми з початком повномасштабного вторгнення змінили і місце роботи і проживання. Але попит на театр ми відчуваємо. Всі премʼєрні вистави проходять з аншлагами, звичайно, більше глядачів на виставах, які мають розважальний характер. Швидше за все на вибір глядачів впливає не близькість до кордону з ворогом, а загальний настрій українців. Люди хочуть відволіктися на декілька годин від трагічних подій, які стаються щоденно. Якщо говорити про вибір глядачів, то здебільшого це комедії, мюзикли, українська та світова класика. Але тим не менш, ми продовжуємо піднімати у творчості й складні та важкі питання", - підкреслює Сергій Дорофєєв.

І в цьому сезоні глядачам Сумський театр презентує декілька премʼєр:

"Сон. В підсвідомості бунтівника" за творами Тараса Шевченка, режисер Ігор Білиць

"Сон. В підсвідомості бунтівника" за творами Тараса Шевченка, режисер Ігор Білиць.Фото: musicdrama.com.ua

 
  • "Сон. В підсвідомості бунтівника" за творами Тараса Шевченка, режисер Ігор Білиць
  • "Конотопська відьма" Г. Квітки-Основʼяненка, режисер М. Булгаков (все ж таки Конотопська відьма родом із Сумщини)
  • "Аліса в країні див" Л. Керола, режисерка Оксана Тараненко 
  • "Тіні забутих предків" М. Коцюбинського, режисер Дмитро Некрасов 

А Луганський театр покаже глядачам прем'єри:

  • "Хаос" М. Мюлюахало, режисер С. Садаклієв
  • "Ніч на полонині" О. Олеся, режисер С. Павлюк.

На часі: нові театральні майданчики

У центрі столиці Центр мистецтв “Новий український театр”, який всі знають, як Театр на Михайлівській працює у напівпідвальний будівлі і тому не припиняє виставу під час повітряних тривог. Невеликий зал, якому постійно немає вільних місць - це результат плідної роботи керівника і засновника театру Віталія Кіно разом з родиною і командою.

Що важливо - це незалежний театр, а отже всі фінансові ризики, повязані з пандемією, повномасштабним вторгненням - проблема самого театру. Завдання - не просто вижити, а й продавати високоякісний продукт.

Але у театрі вирішили ризикнути ще більше - відкривши новий театральний майданчик у вересні 2023 р - Театр на Троєщині. Виставою-відкриттям стали "Еклери на мільйон" - найбільш топова у репертуарі. І тут з перших днів - постійні аншлаги - на спектаклі  вистави, як для дітей, так і для дорослих. 

У Луцьку у вересні минулого року відкрився Експериментальний театр "Адреналін" на базі кінозали в культурно-розважальному центрі "Адреналін сіті". Ідейником створення театру є голова Ради директорів VolWest Group та фундатор Музею сучасного українського мистецтва Корсаків Віктор Корсак, керує новоствореним простором Ольга Волкова.  

Теги:
Новини
Культура
Іван Франко
новини Києва
Читайте також:
Авдіївка
16 лютого, 2024 п'ятниця
Британська розвідка розкрила втрати РФ у боях за Авдіївку
Авдіївка
17 лютого, 2024 субота
Під час виходу з Авдіївки "деяка кількість" бійців потрапила в полон РФ, - Тарнавський
Авдіївка
17 лютого, 2024 субота
Вихід ЗСУ з Авдіївки ще триває, - Жорін
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.8
    Купівля 37.8
    Продаж 38.38
  • EUR
    Купівля 40.71
    Продаж 41.53
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
18 лютого
11:58
сектор Гази
США заявили, що ветуватимуть резолюцію Радбезу ООН про припинення вогню в секторі Гази: у чому причина
11:34
Роб Бауер
"У воєнному плані це не велика втрата": адмірал НАТО Бауер про вихід українських військ з Авдіївки
11:24
OPINION
Віталій Портников
Зеленський у Мюнхені: головне. Колонка Віталія Портникова
11:14
F-16 US Department of Defense
ЗМІ: Україна може отримати винищувачі F-16 у червні
10:51
Оновлено
Росіяни скинули 12 авіабомб на Куп'янськ: є загиблі й поранені
10:47
Німеччина уряд
Влада Німеччини зібрала понад 500 свідчень про воєнні злочини РФ проти України
10:34
Оновлено
Краматорськ, наслідки обстрілу
РФ обстріляла Україну ракетами і "шахедами": у Краматорську і Слов'янську загинули 4 людей, на Полтавщині є влучання
10:25
десантний корабель "Цезар Куніков"
ВМС ЗСУ: найімовірніше, велика частина екіпажу підбитого російського корабля "Цезаря Кунікова" загинула
10:15
Марк Рютте
"Слід припинити скиглити": Рютте закликав Європу зосередитися на Україні, а не на кандидатурі Трампа у президенти США
10:00
OPINION
Олексій Петров
Завдання політиків — не заважати військовим
09:51
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
Данія передасть Україні всю свою артилерію, - прем'єр-міністерка Фредеріксен
09:37
Ексклюзив
Авдіївка
"Авдіївка свою задачу виконала": офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький про вихід військових з міста
09:32
Партизани здійснили диверсію на залізниці у Волгограді: це викликало проблеми у логістиці окупантів
09:25
Су-34
Пілот збитого російського Су-34 скерував падаючий літак на приватні будинки
09:04
Су-34
У ЗСУ заявили, що після знищення чотирьох літаків росіяни, імовірно, зроблять паузу у використанні тактичної авіації
09:00
Дональд Трамп
Трамп назвав присуджений йому штраф у $355 млн за шахрайство втручанням у вибори
08:35
Чехія Україна
Громадяни Чехії за два роки пожертвували для України понад €235 млн
08:26
Оновлено
ЗСУ. ППО
Повітряні сили знищили російський винищувач Су-34, 12 "шахедів" та авіаційну ракету
08:23
Ексклюзив
Маріупольський драмтеатр
Окупанти перевіряють телефони маленьких маріупольців у школах, - депутат міськради Забавін про терористичний контроль ворога
08:22
Донеччина, Авдіївка, Желанне
В ISW оцінили, завдяки чому росіянам вдалося захопити Авдіївку
08:01
OPINION
Мирослав Гай
План на найближче майбутнє: "Кров, важка праця, сльози й піт"
07:48
Інфографіка
На фото втрати окупантів
Літаки, 40 артсистем і понад 1000 окупантів: що втратила армія РФ за добу війни в Україні
07:30
Джо Байден
Бездіяльність конгресу призвела до помітних успіхів РФ на фронті, - Байден
01:19
Володимир Зеленський та Джо Байден
Зеленський поговорив з Байденом 17 лютого. Деталі
00:44
Роман Яремчук, Валенсія, Ла Ліга
Яремчук не допоміг "Валенсії" перемогти "Севілью" у Ла Лізі
2024, субота
17 лютого
23:53
Донеччина, Авдіївка, Желанне
В Авдіївці працюють українські ДРГ, - "Атеш"
23:04
Україна НАТО
"НАТО збирається захопити Арктику та Україну": росіяни запустили новий фейк
22:18
Ерлінг Холанд, "Манчестер Сіті", АПЛ
"Ман Сіті" та "Челсі" зіграли внічию центральний матч дня в АПЛ. Мудрик просидів на лаві запасних
21:55
У Молдові знайшли уламки БПЛА
У Молдові вдруге за 6 днів знайшли уламки БПЛА поблизу кордону з Україною
21:52
Ексклюзив
навчання з протидії ДРГ
Росіяни спробують створити "буфер безпеки" для Авдіївки та відкинути сили України далі, - військово-політичний оглядач Коваленко
21:43
Ракета Х-69
Росія почала застосовувати для ударів по Україну новітні крилаті ракети Х-69
21:01
Ілюстративне фото
Чернетку сценарію "Зоряних війн", яка належала актору Гаррісону Форду, продали на аукціоні за $13,6 тис.
20:59
Авдіївка
Третя ОШБр відзвітувала про втрати росіян у боях за Авдіївку
20:43
Кіліан Мбаппе, Ліга чемпіонів, ПСЖ
Мбаппе підписав контракт з "Реалом", - журналіст Marca
20:27
Марк Рютте
Прем'єр Нідерландів Рютте заявив, що процес передачі Україні винищувачів F-16 йде за графіком
20:07
OPINION
Галина Пагутяк
Руки, що не крадуть
20:03
плавці
Українець виборов золото на чемпіонаті світу з водних видів спорту
19:59
Сергій Никифоров
В ОП розповіли, які дві країни можуть наступними підписати безпекові угоди з Україною
19:53
Ексклюзив
пункт пропуску Шегині_блокада кордону
1 березня польські перевізники можуть поновити страйк на кордоні, - віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Балін
19:38
збиття літака
Неподалік від Кривого Рогу збили російську ракету
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV