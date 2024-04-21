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Головна Культура Театральний огляд: прем'єри, що надихають і провокують
Огляд

Театральний огляд: прем'єри, що надихають і провокують

Ірина Голіздра
21 квітня, 2024 неділя
17:49
Культура Вистава "Самотній захід", Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра

Театральний бум активно шириться країною: глядачі хочуть і йдуть до театру. Навіть, якщо вистави проходять в укритті або треба кожного "полювати" на квитки. Вимкнути телефон, захопитися новими емоціями і надихнутися нашими талановитими митцями — це мотивує і заохочує українців бути в тренді.

Отже, добірка атмосферних прем'єр у київських театрах, а також — що подивитися у театрах поза межами столиці.

Київ. "Самотній Захід" у Театрі на лівому березі

Якщо ви дивилися "Три білборда за межами Еббінга, Міссурі" відомого ірландського режисера і драматурга Мартіна Макдони, то вистава "Самотній захід" за його п'єсою з категорії must see. Цю прем'єру презентували у столичному Театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра у березні для глядачів 16+. До речі, Мартін Макдона надав право безкоштовно робити постановку за його п’єсою протягом дії воєнного стану та грати її протягом 90 днів після його припинення/скасування.

У виставі мова йде про двох братів Валена і Колмана, які ненавидять один одного, а помирити їх намагаєтся священик отець Велш. Вистава насичена алюзіями на біблейські міфи, сучасні метафори у контексті філософських питань про віру, цінності, родину і любов. 

Завдяки технологічним засобам вистава, як пазл: майже кожна деталь "грає" на результат. Гра з світловими ефектами, музикою, костюмами — надихаючий вайб для глядачів, які обожнюють сучасний концептуальний театр. Але головне — актори, які органічно і з драйвом грають свої персонажів без кліше. Так, тут повно чорного гумору, а також не дуже приємних меседжів, які можуть тригернути дуже консервативних глядачів. Невипадково жанр вистави — bad/good trip.

А поставив цю, без перебільшення, крутецьку виставу Олександр Соколов — переможець першого фестивалю памʼяті засновника театру Едуарда Митницького "Митниця. Нова режисура". Режисерський дебют такою виставою — гарний старт.

Вистава "Самотній захід", Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра

Вистава "Самотній захід", Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра

Київ. "Чоловік моєї мрії" та "100 тисяч" у Театрі Драматургів

"Бабуня з дідунею займаються сексом". Саме таку назву мала вистава на прем'єрному показі у столичному Театрі Драматургів про про аб’юзивні стосунки. Наразі назва вистави більш маркетингова: "Чоловік моєї мрії". Це режисерський дебют Роба Фельдмана, якого глядачі вже знають за ролями у "Дикому театрі" та  кіноролями.

Спектакль за п’єсою Поліни Положенцевої, де головна героїня — жінка, яка навіть не знає, де в неї клітор і йде на аборт за вказівкої чоловіка й свекрухи, бо дитина  "не на часі".

Вистава не транслює страждання, але крізь гумор показує, як маніпуляція знецінює людську сутність — жіночу самооцінку. Режисер дає глядачу можливість посміятися над застарілими стереотипами, тиском суспільної думки і нав'язанами "правилами" успішної  жінки. 

На жаль, у квітні ви не знайдете цю виставу в афіші. Але у театрі обіцяють, що вже найближчим часом квитки на "Чоловіка моєї мрії" знов будуть продаватися, тому слідкуйте за анонсами.

Вистава "Чоловік моєї мрії". Фото Ірини Марконі

Вистава "Чоловік моєї мрії". Фото Ірини Марконі

Театр Драматургів — це  новий театральний майданчик, який було засновано у 2020 році, а відкриття планувалося у березні 2022-го. Попри всі труднощі, театр відкрився і репертуар — на будь-який смак.

До речі, у квітні театр випустив прем'єру "100 тисяч" — за п'єсою Катерини Пенькової у режисурі відомого кінопостановника Аркадія Непиталюка. Комедія, з тонким тролінгом і чорним гумором, дуже "заходить" глядачам. Варто подивитися, бо наразі побачити справді смачну комедію — занадто рідка розкіш з багатьох причин. Спойлер — у виставі мова йде нелегальні копанки на Донеччині.

У вищезгаданих виставах лексика і тематика більш для дорослої аудиторії, а дрес-код — абсолютно вільний. До речі, одного разу серед глядачів затесався собака, тому театр ще й pet friendly. 

Київ. "Тренди Твіттера" у Дикому театрі

Перед початком вистави засновниція і керівниця Дикого театру Ярослава Кравченко питає глядачів: хто ж цього разу вперше завітав до Дикого? І досить часто — це чисельне коло, а тому їхня реакція вкрай важлива, бо від цього залежить, чи прийдуть вони ще раз. Вистава "Тренди Твіттера" містить маркировку 12+,  а отже можна піти й цілою родиною. 

На мою суб'єктивну думку, ця вистава — більш лояльна і актуальна за інші спектаклі з репертуару Дикого театру. І напевно, що "Тренди Твіттера" вельми підходяща вистава для знайомства з Диким театром взагалі (для тих, хто ще там не був).

Вистава "Тренди Твіттеру" (Дикий театр). Фото Артема Галкіна

Фото: Вистава "Тренди Твіттеру" (Дикий театр). Фото Артема Галкіна

Отже, у виставі йдеться мова про вимушене існування трьох сусідів, а, точніше, очікуючи на ДСНС, у режимі онлайн після чергового "прильоту".

Автор тексту і режисер — Слава Юшко крізь побутові деталі,  громадянську позицію і поведінку кожного з героїв показує тренди сьогоднішніх реалій українців. На фоні хештегів: "бавовна, стефанія мама, контрнаступ на харківщині, танец венсдей, росія держава терорист, free azovstal" люди продовжують сваритися, пригощають один одного смачною вечерею, показувати світові російський терор, а тим часом "11% українців продовжують ностальгувати по срср". Але оливки і Ремарк допомагають пережити найтемніший час в очікуванні порятунку та відмовитися від чужих наративів. 

Ця трагікомедія — результат стійкості і, як би це пафосно не звучало, незламності українців, які навіть у такі моменти жартують і тролять один одного. Вистава сочиться гострим сарказмом і гумором, перезавантажує мозок на інший рівень сприйняття, а також показує один з можливих варіантів трансформації отих самих 11%.  

На мою суб'єктивну думку, ця вистава — більш лояльна і актуальна за інші спектаклі з репертуару Дикого театру. І напевно, що "Тренди Твіттера" вельми підходяща вистава для знайомства з Диким театром взагалі (для тих, хто ще там не був). Дрес-код — абсолютно вільний.

Київ. "Люби мене не покинь" у театрі "Золоті ворота"

Вистава у театрі "Золоті ворота" режисерки Тані Губрій  за п’єсою драматургині Ольги Анненко "Люби мене не покинь" — надчутлива і надважлива. І вона є дуже тригерною, тому глядачів попереджають, що мова піде про теми, пов’язані з війною. Якщо комусь це заважко, то він може обрати іншу виставу. Такий підхід цілком виправданий з поваги до глядача.

Це моновистава, де відома акторка Віталіна Біблів у ролі біженки Каті, яка працює квіткаркою у німецькій крамниці. Вона — матір, яка очікує на дзвінок свого сина-волонтера, який вже кілька днів  не виходить на зв’язок. 

Вистава "Люби мене не покинь" у столичному театрі "Золоті ворота", фото з фейсбук-сторінки театру

Вистава "Люби мене не покинь" у столичному театрі "Золоті ворота", фото з фейсбук-сторінки театру

У виставі образ матері-землі, материнської любові актриса розкриває з беззаперечною повагою до всіх, хто живе надією і вірою. Саме тому вистава є дуже тригерною для глядачів, які переживають ці болісні страждання. Водночас вистава сприймається, як присвята матерям.

Хоча й вистава орієнтована для глядачів віком 12+, на мій погляд, краще йти з дітьми більш старшого віку. І безумовно, слід зважати, на тему вистави, що може викликати болісні емоції. Найближча вистава — 17 травня.

Київ. "Процес" у Театрі на Подолі

Прем'єра Театру на Подолі "Процес" у режисурі  Давида Петросяна, без перебільшення. одна з потужних вистав на театральній мапі, принаймні, Києва.

Роман Франца Кафки "Процес" розповідає про чоловіка Йозефа К., якого переслідує невідома сила правосуддя. Герой намагається з'ясувати причину обвинувачення, разом з цим не в змозі протистояти силі такого дивного і таємничого правосуддя. У виставі увага фокусується на тому, як абсурдна система правосуддя ламає людину, втручається на всіх рівнях у приватне життя героя, позбавляючи його сил і людського життя.  

Вистава "Процес" столичного Театру на Подолі

Вистава "Процес" столичного Театру на Подолі

Це історія про боротьбу людини за свою сутність, право на життя. І тому марні спроби протистояти цій жорсткій системі призводять до самознищення. У цьому вбачається паралелі з реаліями, коли сторіччями нам нав'язували наративи чужої культури, піддавали репресіям українських діячів.

Вистава привертає увагу і тим, що чоловічу роль — Йозефа К. виконує акторка Ольга Голдис. Її пластику можна вважати справжнім концентратом вистави, де кожен рух означає певний стан героя. 

Це ще й потужна сценографія, крізь яку звучать меседжи про загрозливий вплив старих ілюзорних цінностей, які сьогодні несуть лише руйнацію. 

"Процес" рекомендовано для глядачів віком 16+, але квитків навіть на травень вже немає. 

Рівне. "Зерносховище" у Муздрамтеатрі

Виставу Рівненського муздрамтеатру "Зерносховище" поставив ще 2022 року Максим Голенко. А  2023 році вистава стала триумфатором Всеукраїнського театрального фестивалю-премії "ГРА", здобувши перемогу у чотирьох номінаціях. У березні 2024 вистава гастролювала Україною: у Львові, Києві та Житомирі.  

Важка тема  колективізації, репресій радянських часів, колонізації, врешті решт — спроб тотального знищення, що відбувається й сьогодні, зачіпає дуже потужно.

Вистава "Зерносховище" у Рівненському муздрамтеатрі. Фото з сайту театру

Вистава "Зерносховище" у Рівненському муздрамтеатрі. Фото з сайту театру

Івано-Франківськ. "Кайдашева сім'я" у Драмтеатрі

Вистави Івано-Франківського театру вартують окремого огляду (який буде згодом), але якщо є можливість, то не прогавте ії. Такі вистави, як "Кайдашева сім'я" режисера Ростислава Держипільського. У головних ролях — Олексій Гнатковський та Ірма Вітовська. Але на квітень й травень вже sold out. Є шанс у червні подивитися.

Львів. "Земля" та інші вистави у Театрі ім. Заньковецької

У Національному драмтеатрі ім.Марії Заньковецької у Львові можна подивитися нещодавні прем'єри:  "Вороги. Історія Любові" режисера Максима Голенко, "Земля" Давида Петросяна, "Доця" Ігоря Білиця. Безумовно, вартують уваги вистави театру ім.Леся Курбаса й Театру ім.Лесі Українки. Ми підготуємо огляд львівських вистав окремо.

Вистави Харкова

У надскладних умовах працюють театри у Харкові, а тому  вистави проходять в укриттях і підвальних приміщеннях. Зокрема у культурному центрі ART AREA відбувається мистецькі подїі, читання, вистави. Це приміщення - у підвалі і має статус укриття. Зокрема, тут проходять вистави (як для дітей, так і дорослих) Харківського театру ляльок ім. Афанасьєва.

Харківський оперний театр працює на двох майданчиках. Половина колективу знаходиться у Словаччині, неподалік Братислави — у містечку Ґабчіково поблизу Братислави (Словаччина). А решта — працює у Харкові. 

До речі, харківський незалежний театр "Нафта" 28 квітня випускає прем'єру: режисерка та хореографка Ніна Хижна підготувала моновиставу-танець, присвячену впливу війни на тіло та свідомість "Хтось такі, як я". У планах показ вистави у Києві (30 квітня) і Львові (4 травня).

Репетиція моновистави "Хтось такі як я" у Харківському театрі "Нафта", фото Олександра Осіпова (з фб-сторінки театру)

Репетиція моновистави "Хтось такі як я" у Харківському театрі "Нафта", фото Олександра Осіпова (з фб-сторінки театру)

Театри Одеси, Херсону, Миколаєва

Через безпекові ризики непростою залишається ситуація у південних областях, але театри намагаються випускати прем'єри.

Одеський театр ім. Василька, Миколаївський драматеатр працюють і допомогають колегам з Херсону.

Херсонський театр, який проводить заходи у власному безпечному просторі, також презентує прем'єри на сцені у Миколаєві, Києві та інших містах. Така вимушена мобільність і професійна міграція — можливість для глядачів підтримати театр. 

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