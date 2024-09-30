Вступна кампанія-2024 є найкращою в історії Академії, - ректор Академії СБУ Андрій Черняк

Еспресо наводить інтерв'ю агенції Укрінформ. Авторка: Марина Шикаренко.

- Андрію Миколайовичу, в умовах повномасштабної війни Академія СБУ вже провела третю вступну кампанію. Чи можете розповісти про її результати?

- Повномасштабна воєнна агресія російської федерації проти України внесла суттєві корективи у нашу діяльність. Якщо говорити про вступну кампанію, то, починаючи з 2022 року, ми спостерігаємо щорічне збільшення кількості потенційних здобувачів освіти на 25–30 %.

До нас можна вступити на навчання у статусі курсантів – це військова служба, а також у статусі студентів, які навчаються тільки за контрактом.

Процес вступу курсантів складається з двох етапів. Перший – це відбір у регіональних органах Служби безпеки й оперативних департаментах. Другий етап відбувається на базі Академії в липні. На початку першого етапу конкурс серед курсантів сягав 14 осіб на місце. На фінальному етапі кількість претендентів зменшилася до 4 осіб на місце. Загалом наш військовий колектив поповнили 100 курсантів.

Вступна кампанія студентів проходить у класичному форматі в серпні. Цього року ми мали рекордні показники – 4 особи на місце на контракт. Як результат – в Академії навчатимуться ще понад 430 студентів.

Водночас з 2012 року ми проводимо набір на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу ЗСУ.

Можу з упевненістю сказати, що цьогорічна вступна кампанія є найкращою в історії нашого закладу. Вона демонструє патріотичну спрямованість молоді. Якщо абітурієнти обирають вступ до військово-безпекових закладів вищої освіти, це свідчить про їхнє прагнення реалізувати себе в Україні й у майбутньому брати активну участь у розвитку держави. Водночас це свідчить про те, що наш навчальний заклад розвивається і ми займаємо високу позицію не лише в безпековому та експертному середовищі, а й в освітньому. Ми вдосконалюємо наші освітні програми, орієнтуючись на практичні потреби. При цьому бути єдиним спеціалізованим безпековим закладом вищої освіти не тільки почесно, а й складно, адже немає аналогів для порівняння. Академія має досить потужну підтримку з боку керівництва держави і Служби, щоб модернізуватися та рухатися вперед.

Адже ті результати, які сьогодні демонструє СБУ, були б неможливими без якісної підготовки фахівців.

Голова СБУ Василь Малюк, який, до речі, теж є випускником Академії Служби безпеки, особисто курує підготовку майбутнього покоління спецслужбістів. Завдяки його допомозі у нас значно оновилися не тільки навчальні програми, які адаптовані до сучасних реалій війни, а й матеріально-технічна база, яка дозволяє виховувати справжніх професіоналів.

Ви чудово знаєте про філігранні й безпрецедентні спецоперації та бавовну, які під час війни проводить СБУ і за розробку яких відповідає особисто голова Служби Василь Малюк. Це і підриви Кримського мосту, й атаки по російському морському флоту та наземних цілях у глибокому тилу рф, і багато іншого. Так ось, сьогодні Академія налаштована готувати таких фахівців, які будуть у змозі масово проводити подібні спецоперації! Це добре, коли нам є на кого і на який результат рівнятися.

Наша мета – залучити саме ту молодь, яка поділяє наші принципи і справді хоче навчатися саме в нашому закладі. Ми прагнемо забезпечити випускникам якісне майбутнє, а тому постійно вдосконалюємо освітній продукт. І це не просто слова – це наше основне завдання. Освітній продукт та його якість є ключовими аспектами, над якими ми працюємо відповідно до вимог воєнного часу, керівництва СБУ та Міністерства освіти, а також Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

- Як за час війни змінились умови вступу до навчального закладу?

- Під час війни умови вступу зазнали суттєвих змін. Наприклад, ще у 2022 році ми запровадили подачу заяв на вступ для курсантів онлайн. Насамперед для того, щоби спростити процес вступу абітурієнтам, які проживали на тимчасово окупованих територіях, біля лінії розмежування або в районах ведення бойових дій.

Приймальна комісія також працювала нон-стоп – постійно надавала консультації в телефонному режимі. Ми стали публічнішими – створили Telegram-бот та вели чати в соціальних мережах з абітурієнтами для покращення комунікації. Ці нововведення вже дали свої результати. Наша інформаційна робота щодо правил вступу й освітніх можливостей стала ефективнішою, про що свідчать позитивні відгуки від батьків та абітурієнтів. Тож сьогодні немає проблем із конкурсом, ми здатні повністю виконати наш ліцензійний обсяг і навіть перевищити його.

- Які етапи проходять абітурієнти перед вступом в Академію?

- Початок вступної кампанії на навчання в статусі курсантів передбачає кілька важливих етапів. Серед них – ретельне вивчення кандидата, його родичів, оточення тощо. Далі – перевірка стану здоров’я, витривалості та фізичної підготовки. На завершальному етапі – співбесіда з психологами та проходження поліграфа.

Загалом комплексна перевірка в підрозділах СБУ триває до шести місяців. Після її завершення документи відібраних кандидатів направляють до Академії. У нас відбуваються перевірка фізичної підготовленості, професійно-психологічний відбір, формування рейтингового списку та зарахування кращих на навчання.

- Яка кількість випускників Академії в середньому щороку продовжує свій шлях у СБУ?

- Академія залишається єдиним навчальним закладом, де готують унікальних спеціалістів з державної безпеки.

100% курсантів Академії після завершення навчання стають співробітниками Служби безпеки України.

Щодо студентів контрактної форми навчання, то останніми роками від 30 до 50% із них після здобуття освіти продовжують службу в СБУ. Від 25 до 30% випускників, як бакалаврів, так і магістрів, обирають інші структури сектору безпеки й оборони.

Це свідчить про те, що Академія здійснює якісну підготовку фахівців для захисту нашої держави.

- Які нововведення або зміни в програмі навчання були впроваджені в Академії у зв’язку з воєнним станом?

- Національна академія Служби безпеки України є військовим навчальним закладом, який діє відповідно до чинного законодавства й орієнтується на стандарти НАТО. Після початку повномасштабного вторгнення ми значно більше акцентуємо увагу на практичній підготовці. Разом з оперативними підрозділами визначаємо, що саме варто додати в навчальні програми, особливо зі спецдисциплін, і відповідно вносимо зміни. Теоретичні блоки, звичайно, залишаються, проте обсяги практики суттєво збільшено. Також із початку війни наші курсанти активно допомагають оперативним підрозділам СБУ. Наприклад, вони брали участь у патрулюванні, координації та безпекових заходах на Київщині на початку вторгнення, надаючи допомогу Силам безпеки й оборони.

Ще один важливий напрям – це збір доказів російських воєнних злочинів на іноземних ресурсах. Ураховуючи, що в Академії вивчають 12 іноземних мов, курсанти збирають цей контент для передачі до Головного слідчого управління СБУ та подальшого спрямування до Міжнародного кримінального суду.

За ці два з половиною роки наші курсанти отримали низку нагород не тільки від керівництва СБУ, а й від міністра оборони, секретаря РНБО та інших держорганів за свої конкретні досягнення та допомогу.

Варто також зазначити, що ми розвиваємо й напрями підвищення кваліфікації держслужбовців та інших представників Сил оборони. У квітні цього року презентували 12 сертифікатних програм для фахівців сектору безпеки й оборони. Участь у заході взяли близько 50 українських та іноземних партнерів. Програми охоплюють різні тематики, зокрема охорони державної таємниці, переговірної діяльності, контрдиверсійних заходів, інформаційної безпеки тощо. Багато з цих сертифікатних програм розробили спільно з партнерами – фахівцями НАЗК, АРМА, Держфінмоніторингу. Також проводимо тренінги для ДБР, НАБУ, Генштабу, Міноборони, МЗС та інших відомств. Щороку кількість навчальних курсів для партнерів збільшується, що свідчить про високу якість нашого освітнього продукту.

З початком повномасштабного вторгнення Академія адаптувалася до викликів війни і щодо підвищення кваліфікації діючих співробітників. Бо замість того, щоб вони їхали за новими знаннями до нас, ми самі виїжджали в регіональні управління та проводили тренінги на місцях за темами, у яких наразі найбільше зацікавлені підрозділи. Уже відвідали близько десяти регіонів, де бачимо успішні практичні кейси та обмінюємося досвідом.

Для безперервного навчання ми створили освітню онлайн-платформу на базі Moodle, на якій одночасно можуть навчатися 2 000 осіб. Уже розміщено понад 500 навчальних матеріалів з актуальних тем – від OSINT до розслідування воєнних злочинів. Це дає змогу офіцерам СБУ з усієї країни підвищувати свій рівень без відриву від служби, що особливо важливо в умовах війни.

- Як ви оцінюєте роль Академії СБУ в зміцненні національної безпеки й обороноздатності України?

- Національна академія постійно адаптує свою навчальну програму до сучасних викликів. Наприклад, активно розвиваємо напрям кібербезпеки, співпрацюючи з нашим Кібердепартаментом, кібервійськами та профільними закладами вищої освіти. Щороку публікуємо низку видань, що ґрунтуються на практичних кейсах протидії пропаганді та проведення інформаційних операцій. До співпраці залучаємо фахівців із Ради національної безпеки і оборони, Міністерства культури та стратегічних комунікацій, інших ключових гравців у цій сфері. Це свідчить, що Академія СБУ – динамічна і готова реагувати на потреби часу.

Академія орієнтується на конкретні потреби. Наприклад, у сфері розслідувань воєнних злочинів допомагаємо щодо їх кваліфікації та документування, тісно співпрацюючи зі слідчими ГСУ СБУ, оперативними департаментами, ДБР, Нацполом та іншими правоохоронними органами. За дорученням Президента наші фахівці допомогли підготувати близько 1 500 офіцерів із морально-психологічного забезпечення. Створюємо навчальні посібники, як у друкованому, так і в електронному форматі, щоб швидко поширювати актуальні напрацювання.

Головне завдання зараз – якомога швидше передавати кращий досвід представникам сектору безпеки, зокрема новому поколінню, щоби наші знання та практики були максимально ефективно впроваджені в роботу всіх ключових державних інституцій.

- Ви вже згадували, що Академія рухається до впровадження стандартів НАТО. Розкажіть про успіхи на цьому шляху: що вже зроблено і які плани на майбутнє для досягнення цієї мети?

- Безумовно, амбіції в Академії великі. Як і будь-який військовий навчальний заклад в Україні чи Європі, ми прагнемо стати сертифікаційним центром країн НАТО. Однак розуміємо, що через певну специфіку наш контррозвідувальний навчальний заклад відрізняється від класичних військових ЗВО. У нашій діяльності головний акцент – на контррозвідувальній та антитерористичній підготовці.

Одним із важливих кроків стало створення минулого року спеціального тренінгового центру бойової підготовки.

Завдяки підтримці Служби безпеки, Генштабу й Міністерства оборони залучаємо до роботи фахівців із різних безпекових інституцій. Зокрема, для військової підготовки – прогресивних фахівців із бойовим досвідом, які володіють іноземними мовами та мають наукові ступені, що робить нашу програму більш ефективною й сучасною.

- Інформаційна безпека та протидія ворожій дезінформації є одним із головних напрямів навчання та діяльності Академії. Які досягнення колективу можна відзначити в цій царині?

- У світі, де інформація легко переходить кордони завдяки соціальним мережам, VPN та іншим засобам, ми розуміємо, що інформаційні атаки не мають географічних меж. Ворог використовує всі доступні засоби, щоб посіяти паніку, підірвати довіру до держави, її майбутнього, наших партнерів, а також послабити віру в перемогу. Це є одним із ключових елементів стратегії рф.

Важливим напрямом нашої роботи є інформаційна та кібербезпека. Ми активно взаємодіємо з оперативними департаментами СБУ, оскільки протидія інформаційній агресії охоплює широкий спектр тем. Завдання Служби – викривати такі спроби ворога та протидіяти їм. Зокрема, СБУ спільно з Міністерством цифрової трансформації і Центром протидії дезінформації постійно моніторять інформаційний простір, виявляють проросійські джерела інформації, ініціюють блокування або видалення деструктивного контенту. Один із інструментів ворожої пропаганди – це ботоферми, які розганяють російські наративи та дезінформацію в інтернеті. З початку повномасштабної війни СБУ блокувала десятки таких структур з мільйонами фейкових акаунтів.

Підтримка з боку державних координаційних структур дає змогу діяти ефективно й швидко реагувати на нові виклики. Протидія пропаганді та викриття фейків – це головні напрями, які ми активно досліджуємо.

Постійно вивчаємо досвід як міжнародних партнерів, так і ворога. Навчаємо наших студентів і курсантів застосовувати отримані знання на практиці й ефективно протидіяти агресору в інформаційному полі. Особливу увагу приділяємо аналітичній роботі та прогнозуванню. Інформаційні атаки часто є складовою цілої стратегії ворога, і наші аналітики мають вміти не тільки виявляти такі загрози, а й передбачати їх. Для цього є розроблені СБУ сучасні аналітичні інструменти, які високо оцінили навіть міжнародні експерти. Ці інструменти забезпечують ефективну обробку великих масивів даних, що значно підвищує можливості протидії.

Знання та вміння правильно використовувати інструменти аналітики – це один із ключових факторів успіху в боротьбі з гібридними загрозами, які росія активно застосовує проти нас. Сучасні технології дозволяють не тільки захищатися, але й контратакувати, знижуючи ефективність ворожих інформаційних кампаній і пропаганди.

- Нещодавно на зустрічі з головою комітету ВР з питань свободи слова Ярославом Юрчишиним ви обговорили розробку механізмів ефективної боротьби з інформаційними атаками ворога. Чи можете розповісти, про які механізми йдеться? Чи мають вони бути закріплені на законодавчому рівні?

- Національна академія Служби безпеки України стала важливим майданчиком для співпраці не лише з різними державними органами сектору безпеки й оборони, а й з парламентарями. Щороку наша Академія допомагає розробляти десятки законопроєктів для різних комітетів, особливо для правоохоронного та безпекового напрямів. Ми виступаємо в ролі експертного партнера, зокрема в питаннях протидії інформаційній агресії.

Наразі ведуться дискусії щодо створення координаційних і дорадчих органів для уніфікації заходів боротьби з пропагандою. Академія, як освітня і наукова установа, активно долучається до цієї роботи.

- Знаю, що колектив Академії проводить активну волонтерську діяльність, зокрема допомагає військовим на фронті.

- Наша волонтерська діяльність розпочалася завдяки підтримці волонтерів. Це було наприкінці лютого 2022 року. Вони надали нам автомобілі, медикаменти та продукти харчування. Ми зрозуміли, що вся ця допомога найбільше потрібна на фронті, тому майже все передали нашим військовим. Це був наш перший досвід.

Колектив Академії вирішив збільшити свій внесок у підтримку Сил оборони. Щомісяця співробітники акумулюють кошти на армію. Вони розподіляються прозоро, і ми регулярно звітуємо про те, як і для кого вони були витрачені.

Ми починали з підтримки військових, разом із якими служили рідні наших курсантів, а згодом налагодили сталі контакти з іншими підрозділами, як-от: 56-ю окремою мотопіхотною Маріупольською бригадою та 114-ю окремою бригадою ТрО, яким системно допомагаємо. Грамоти та подяки від військових – це насамперед визнання внеску кожного з нас.

Близько 95–98% нашої допомоги йде безпосередньо Збройним Силам України. Деякі особливі речі, надані друзями-волонтерами, наприклад снайперське обладнання, ми передавали у спецпідрозділи.

За два з половиною роки повномасштабної війни ми передали на фронт близько 70 автомобілів та автобусів, системи Starlink, підсилювачі, оптику, інструменти для ремонту техніки, засоби медичної допомоги, маскувальні сітки, які плетуть наші курсанти.

Співробітники Академії також передали генератори, зарядні пристрої, бензопили, маскувальні костюми, військовий одяг, амуніцію, рації, біноклі та багато іншого.

Водночас колектив узяв участь у семи донорських акціях, під час яких працівники та молодь здали понад 500 літрів крові.

Особливо важливою є підтримка небайдужих громадян, які не прагнуть публічності. Наприклад, волонтер із міста Дубно Рівненської області передав через нас на потреби армії допомогу на суму близько 10 мільйонів гривень. Це показує рівень довіри, і ми дуже цінуємо таку підтримку.

Також налагодили виробництво та передали тисячі окопних свічок, до виготовлення яких разом із курсантами долучились діти із підшефної Шполянської санаторної школи-інтернату Черкаської області.

Волонтерство – це обов’язок кожного, хто має можливість допомогти. Ми сприймаємо його як складову патріотичного виховання молоді.

- Які рекомендації ви можете дати юним українцям, які тільки планують вступати чи розглядають варіанти вступу до Академії СБУ в цей непростий час?

- Молодь має усвідомити свою мотивацію: чи поділяєте ви наші цінності й чи готові стати гідними захисниками нашої держави. Адже складання Військової присяги – це не просто вибір професії. Це про місію, світогляд, цілковиту відданість. І якщо ви відчуваєте, що справді хочете стати курсантом чи курсанткою Академії – це ваша мрія і мета, – починайте тренуватися. Вимоги до вступників у нас високі, але лише тому, що ми маємо готувати найкращих і найбільш мотивованих для української спецслужби.

Ця війна випробовує людей і показує, що для кожного з нас є найціннішим.

Ми будемо раді бачити в нашому колективі тих, хто прагне працювати на користь держави і захищати її з повною самовіддачею.