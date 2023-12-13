Атака на "Київстар": російські власники до добра не доводять
Не варто покладатися на запевнення приватного сектора, що у них все захищено — має бути відповідна державна політика
Бардак починається тоді, коли всі займаються всім, а на те, чим кожен повинен займатися, — вже не вистачає ні часу, ні фаху.
Якщо Мінцифри замість кібербезпеки та цифровізації купує дрони, будує мости й лінії оборони, Мініфраструктури виробляє боєприпаси, Мінстратегпром перевіряє бомбосховища, Єрмак займається всім + дипломатією, — то результат буде очевидним: нічого не буде і не дуже зрозуміло, хто насправді винен. Хоча, можливо, в цьому і полягає весь "стратегічний" задум.
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Ще у 2017 р. ми наголошували, що кіберзахист виключно державних органів влади та стратегічних обʼєктів є помилковим рішенням. Ураження і параліч іншої критичної інфраструктури, яка переважно перебуває у приватній власності (логістика, банки, АЗС, звʼязок, інтернет-провайдери тощо) може не лише завдати непоправної шкоди цим секторам, але паралізувати й суміжні, включно зі стратегічними.
Тому не варто покладатися на запевнення приватного сектора, що у них все захищено — має бути відповідна державна політика.
Певен, що "Київстар" буде потужною українсько-американською компанією. Російські власники до добра не доводять, ми вкотре в цьому переконалися.
Про автора. Володимир Омелян, український дипломат, міністр інфраструктури України у 2016—2019. Політичний експерт
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