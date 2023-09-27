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"Аврора" повертає улюблених Козаків! Відправляйся до пригод у мобільній грі та допомагай відбудувати школи України!

27 вересня, 2023 середа
11:43
Новини

27 вересня у всеукраїнській мережі мультимаркетів "Аврора" стартувала благодійна ініціатива "Козаки та Аврора", спрямована на збір коштів для відновлення шкіл України. Акція реалізується в партнерстві з фандрейзинговою платформою UNITED24, в межах напряму "Відбудова України"

У 2022 році завдяки благодійній ініціативі "Козаки та Аврора" зібрали понад 7 мільйонів гривень на дрони для Збройних Сил України. Відчуваючи неймовірну підтримку кожного українця, "Аврора" вирішила перезапустити акцію для нової справи.

Мета цьогорічного збору не менш важлива — кошти будуть спрямовані  на відновлення шкіл. Рушійною силою ініціативи стануть самі діти, адже головний продукт акції — пригодницька мобільна гра "Козаки та Аврора. У пошуках скарбів".

Однак долучитися до ініціативи може кожен! З 27 вересня по 8 листопада 2023 року в магазинах "Аврори" можна придбати фішки з унікальними героями. Також у межах акції "Козаки та Аврора" продаються посібник до гри та тубуси, де ховаються два рідкісні герої. 

Оживити персонажів та розблокувати зброю в доповненій реальності допоможе QR-сканер в додатку — і можна вирушати на пошуки скарбів зі своєю командою! На гравців чекають морські пригоди, захопливі баталії, яскраві локації, а головне — призи за результатами ігрового рейтингу!

Гра розроблена за підтримки агенції "Art Nation Loyalty", яка створила унікальних персонажів та супутні матеріали. Весь прибуток від продажу акційних товарів буде спрямований на відбудову шкіл України.

Допоможемо відновити українські школи та забезпечити якісну освіту нашим дітям. Більше інформації про акцію — на сайті компанії, у соцмережах та у магазинах мережі "Аврора". Збираймо, граймо, допомагаймо!

Аврора — українська мережа мультимаркетів низьких цін, заснована на Полтавщині у 2011 році. На 2023 рік компанія має понад 1000 магазинів, які представлені в кожному регіоні України.

Ритейлер працює у форматі one dollar store, забезпечує українців харчовими продуктами та товарами непродовольчих груп. Разом з цим компанія регулярно ініціює соціальні проєкти, що спрямовані на підтримку українців та ЗСУ.
 
Art Nation Loyalty — продюсерська компанія, яка спеціалізується на розробці гейміфікованих програм лояльності для ритейлерів та розробляє товари-блокбастери. Поєднуючи актуальні тренди, технології та ігрові механіки, компанія створює особливі моменти для покупців та додатковий прибуток для ритейлу.

Компанія працює на перетині мистецтва, маркетингу та діджитал-контенту, створюючи унікальні продукти, поєднуючи елементи ігрових практик для досягнення цілей клієнта. 

UNITED24 — ініційована президентом України фандрейзингова платформа та основне вікно збору пожертв на підтримку України. За майже 16 місяців роботи фандрейзингової платформи UNITED24 завдяки пожертвам з більш ніж 110 країн зібрано понад 470 000 000 доларів. Серед амбасадорів UNITED24 — співачка та акторка Барбра Стрейзанд, американські актори Марк Гемілл, Лієв Шрайбер і Міша Коллінз, акторки Кетрін Винник та Іванна Сахно, гурт Imagine Dragons, артдиректор Balenciaga Демна, режисер Мішель Азанавічус, астронавт Скотт Келлі, історик Тімоті Снайдер, британський підприємець Річард Бренсон, кантрі-співак Бред Пейслі, британський мандрівник Беар Гріллз, філософ та економіст Френсіс Фукуяма, шеф-кухар Хосе Андрес, нобелівські лауреати Пол Нерс, Едвард Мозер та Мей-Бритт Мозер, видатні українські спортсмени Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Олександр Усик і Олександр Зінченко.


 

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