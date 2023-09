""Азов" розстрілює цивільних на вулицях": росіяни спотворили озвучку американського серіалу

Про це повідомляє телепродюсер Олександр Родянський.

У 4 серії 3 сезону серіалу "Ранкове шоу" від Apple TV+ згадується війна в Україні, обстріл лікарні та злочини РФ у Маріуполі, де репортер говорить: "Росіяни не просто бомблять місто, вони розстрілюють цивільних на вулицях". Але замість цього росіяни в піратській озвучці спотворили слова репортера: "Тут не лише бомблять місто. "Азов" розстрілює цивільних на вулицях".

Оригінал:

-Where are they evacuating the wounded?

- A military hospital in Donetsk. Russians are back to shelling the shit out this place.

- Are you ok?

- I'm fine. The Russians. It's not just a bombing. They are shooting civilians in the street.

Російський переклад:

- Куда эвакуируют раненых?

- В госпиталь в Донецке. Боевики снова обстреливают город.

- Ты в порядке?

- Я в порядке. Здесь не только расстреливают город, "Азов" расстреливает гражданских.

На відміну від інших платформ, Apple TV+ після початку повномасштабного вторгнення продовжила працювати в РФ і випустила усі свої прем'єри, окрім третього сезону серіалу, який недоступний для російських передплатників Apple TV+, повідомив Родянський.

Причиною, чому третій сезон "Ранкового шоу" не вийшов в РФ, є постійне згадування війни в Україні. Але без легальної версії піратська копія використовується РФ для антиукраїнської пропаганди, пише Родянський.

У коментарі "Українській правді. Життя" заступниця голови "Асоціації родин захисників Азовсталі" Юлія Федосюк сказала, що це випадок є "класичною махровою російською пропагандою", яка спрямована перенаправити відповідальність із себе на людей, які насправді протидіяли їм у Маріуполі.

"Коли мій чоловік був у полоні в Таганрозі, під час допитів його неіронічно запитували, хто розбомбив Маріуполь, Маріупольський драмтеатр. Коли він відповідав, що це вони зробили, їм ця відповідь дуже не подобалась. Мені здається, це вже така орвеллівська ситуація, коли добро називають злом, зло називають добром. І, на жаль, російське населення це сприймає за чисту монету", – сказала Федосюк.