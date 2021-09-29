Бабин Яр став можливим завдяки гримучій суміші тоталітарних режимів нацистської Німеччини та Радянського союзу, – В’ятрович
Трагедія Бабиного Яру стала можливою завдяки гримучій суміші тоталітарних режимів: нацистського у Німеччині та комуністичного у Радянському союзі
Про це повідомив народний депутат від “Європейської солідарності” Володимир В'ятрович у програмі “Великий ефір Василя Зими” на Еспресо.TV.
“Трагедія Бабиного Яру, голокост, має по суті два коріння. Нацистська ідеологія, яка передбачала такий біологічний антисемітизм – винищення євреїв як спільноти, яка нібито загрожує всьому людству. А друге – практики тоталітаризму. Станом на 1930-ті роки вважалося припустимим, покликаючись на совєцький досвід, на те, що відбувалося у СРСР – так звана соціальна інженерія, коли цілі народи виселяли, коли фізично винищувалися цілі прошарки суспільства. І це те, що очевидно, стало натхненням для нацистів, коли вони прийшли до влади у Німеччині в 1930-ті роки. І це те, між іншим, що дозволило їм реалізувати ці страшні злочини, зокрема злочини Бабиного Яру тут, у Києві в 1941-му році”, – зазначив В’ятрович.
Нардеп наголосив, що через те, що на 1941-й рік суспільство було зламане Голодомором 1932-1933 рр, терором 1937-1938 рр, терактами НКВДистів напередодні, – це дало змогу невеликій кількості нацистів, вбити десятки тисяч людей у Бабиному Яру.
“Треба розуміти, що гримуча суміш двох тоталітарних режимів – нацистського й комуністичного, і дало такий страшний ефект, який призвів до страшних людських втрат. Саме те, що на вересень 1941-го року депортації, евакуації, не рахування з думкою інших стало нормою – і зробило можливим цей злочин”, – повідомив Володимир В’ятрович.
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