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Огляд

Балістичні ракети Ірану можуть загрожувати Європі, мінні поля стримують контрнаступ ЗСУ, російський персонал покидає ЗАЕС. Акценти світових ЗМІ 4 липня

Андріана Стахів
4 липня, 2023 вiвторок
12:23
Світ про Україну міжнародний огляд

Потенціал балістичних ракет Ірану може становити загрозу для Європи, мінні поля стримують та уповільнюють контрнаступ ЗСУ, а російський персонал покидає ЗАЕС

На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 4 липня.

Загроза від іранських балістичних ракет для Європи зростає

Таку думку експерта публікує Politico. Поки Європа бореться з передачею Іраном безпілотників Росії для використання проти України, вона не може дозволити собі ігнорувати ще більшу загрозу, яка незабаром може опинитися на її порозі: великий балістичний арсенал Ірану.

Поки що не відбулася передача балістичних ракет Росії, проте причиною цього, швидше за все, є не страх Тегерана порушити якусь неписану угоду, про яку таємно ведуться переговори з Вашингтоном, а очікування припинення заборони ООН на випробування і передачу балістичних ракет у жовтні цього року.

У травні Іран випробував нову балістичну ракету, і хоча її далекобійність дотримується встановлених Тегераном обмежень – 2 тисячі км, офіційні особи завуальовано погрожують Європі, що це не межа, дальність може збільшуватися. 

Іран довів, що він має здатність і намір розробляти більш точні, смертоносні і живучі снаряди - і що він не планує зупинятися на цьому. Той факт, що Пхеньян заявив про випробування гіперзвукової балістичної ракети у 2021 році, також вимагає подальшого занепокоєння і обережності, наголошують у виданні. 

Також у Politico підкреслюють, якщо придивитися уважніше до санкцій ЄС проти Ірану, можна помітити, що попри посилення санкцій проти іранських об'єктів за порушення прав людини, тероризм і використання безпілотників, з кінця 2012 року блок не запровадив жодних нових ракетних санкцій або санкцій у сфері нерозповсюдження ядерної зброї.

Іранські дрони, БПЛА

Фото: t.me/Nazars_look

Контрнаступ України триває, але ситуація на полі бою складна, ще важчою її роблять мінні поля

На сході та півдні України тривають запеклі бої, наразі українська армія має невеликі успіхи на цих напрямках. The Ne York Times цитує українських офіційних осіб щодо того, що наступальні дії тривають у напрямку Бердянська та Мелітополя. Контрнаступ наразі повільний і виснажливий, хоча військові аналітики кажуть, що кампанія все ще перебуває на ранній стадії і що Україна ще не задіяла основну частину своїх сил. "Українські війська зіткнулися зі стійким російським опором, зростаючими втратами і полями, повними мін. – Вони досягли здебільшого невеликих успіхів, прорвавши першу лінію російської оборони і відвоювавши кілька фермерських сіл на сході Донецької області та півдні Запорізької області".

У своєму репортажі з фронту BBC також називає мінні поля чинником, який надзвичайно ускладнює та стримує контрнаступ. "Наші хлопці були досвідчені. Але важко мати очі всюди. В обох ампутації ніг. По одній нозі. Після кожного бою маємо поранення", – цитує медіа солдата 108-ї бригади ТрО, два дні тому двоє його колег натрапили на "пелюстки" – маленькі зелені протипіхотні міни, які були розкидані по полю російськими ракетами.

міни

Російські працівники покидають ЗАЕС

Україна попереджає про ядерну катастрофу, оскільки Росія наказує персоналу покинути Запорізьку АЕС, повідомляє Politico. За даними української розвідки, російським працівникам наказали покинути електростанцію до 5 липня. Українські урядовці та розвідники попереджають, що Росія може готуватися підірвати атомну електростанцію, що призведе до радіоактивної екологічної катастрофи, наголошує видання.

Тим часом The New York Times, посилаючись на ООН, повідомляє про те, що відновлено критично важливу резервну лінію електропередач на ЗАЕС. Попередні місяці всі 6 резервних ліній були обірвані. "Хоча повторне підключення резервної лінії електропередач є позитивним моментом, ситуація із зовнішнім електропостачанням станції залишається дуже вразливою, що підкреслює нестабільну ситуацію з ядерною та фізичною безпекою на об'єкті", – наголошує гендиректор МАГАТЕ Гроссі.

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