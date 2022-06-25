Банківська система України повністю готова до інтеграції в ЄС, - економічний експерт Дубогриз
Євген Дубогриз, експерт з банків та банківського нагляду Case Україна, переконаний, якщо ми завтра станемо членами ЄС, то жодних проблем з банками не буде, тому що вже декілька років всі банківські процеси налагоджені за стандартами європейського регулятора
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Чесно скажу, без перебільшень, що наша банківська система повністю готова і законодавчо, і юридично до інтеграції в ЄС. Наприклад, якщо ми завтра станемо членами ЄС, то жодних проблем з банками не буде. Вже декілька років всі процеси налагоджені за стандартами європейського регулятора, наглядових органів, тобто за тими регуляціями, на яких базується банківське законодавство і банківська робота"- пояснив експерт.
Євген Дубогриз зазначив, що наші банки, навіть, у багатьох моментах краще працюють, ніж європейські, а саме розрахунки, платежі, платіжні системи, віддалені ідентифікації клієнта. Такі процеси, які у Європі займають декілька днів, а інколи й тиждень, у нас можуть проходити менше ніж за добу.
"Тому, що ще у 2014 році було вирішено на рівні країни, що наша банківська система інтегрується в європейську. Ми могли інтегруватися у будь-яку чи то у японську, чи у малазійську, або наближатися до американської, але ми обрали Європу. І ці всі роки Нацбанк впроваджував зміни, змінювалося законодавство та банківські регуляції, базельські стандарти. Тобто 8 років планомірної роботи над цими змінами - і банки готові", – підкреслив експерт.
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