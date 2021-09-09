"Барселона" презентувала свою нову форму. Фото
Іспанська "Барселона" представила новий третій комплект форми
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Instagram "Барселони".
Новий ігровий комплект "Барселони" виконана у традиційних синьо-гранатових кольорах. Технічним спонсором, який виготовив форму, стала компанія Nike.
У новій формі "Барселона" може зіграти проти "Динамо". Іспанці змагатимуться з киянами у груповому етапі Ліги чемпіонів.
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