"Барселона" презентувала свою нову форму. Фото

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Instagram "Барселони".



Новий ігровий комплект "Барселони" виконана у традиційних синьо-гранатових кольорах. Технічним спонсором, який виготовив форму, стала компанія Nike.



У новій формі "Барселона" може зіграти проти "Динамо". Іспанці змагатимуться з киянами у груповому етапі Ліги чемпіонів.



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