"Барселона" вирішила безкоштовно позбутись чемпіона світу

Про це повідомляє AS.



За інформацією джерела, "Барселона" має намір розлучитися з центрбеком Умтіті, щоб зменшити витрати на зарплату. Все пов'язано з фінансовими проблемами іспанського топ-клубу.

27-річний Самуель Умтіті перейшов у "Барселону" влітку 2016 року. Іспанці заплатили французькому "Ліону" 25 млн євро. З того часу центрбек провів за "Барсу" 132 матчі, забив 2 м'ячі та віддав 1 результативну передачу. Двічі виграв Ла Лігу і здобув три Кубки Іспанії.

У 2018 році Умтіті разом зі збірною Франції виграв чемпіонат світу з футболу.

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