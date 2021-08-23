"Барселона" вирішила безкоштовно позбутись чемпіона світу
Іспанська "Барселона" вирішила безкоштовно відпустити захисника Самуеля Умтіті
Про це повідомляє AS.
За інформацією джерела, "Барселона" має намір розлучитися з центрбеком Умтіті, щоб зменшити витрати на зарплату. Все пов'язано з фінансовими проблемами іспанського топ-клубу.
27-річний Самуель Умтіті перейшов у "Барселону" влітку 2016 року. Іспанці заплатили французькому "Ліону" 25 млн євро. З того часу центрбек провів за "Барсу" 132 матчі, забив 2 м'ячі та віддав 1 результативну передачу. Двічі виграв Ла Лігу і здобув три Кубки Іспанії.
У 2018 році Умтіті разом зі збірною Франції виграв чемпіонат світу з футболу.
- 21 січня минулого року стало відомо, що Умтіті близький до того, щоб покинути клуб.
- 15 квітня повідомлялось, що захисник іспанської "Барселони" Самуель Умтіті покине топ-клуб у літнє трансферне вікно.
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