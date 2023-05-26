Батько нового заступника голови СБУ має паспорт РФ, - "Схеми"
Журналісти виявили, що батько новопризначеного заступника голови СБУ Сергія Наумюка має чинний російський паспорт. Це підтверджує витяг з системи "Роспаспорт"
Про це ідеться у повідомленні Радіо Свобода.
Призначений заступник голови СБУ Сергій Наумюк раніше підтверджував наявність громадянства РФ у батька та брата, але запевняв, що це було вимушене рішення "з побутових причин", і зазначав, що в подальшому його родичі від російських паспортів нібито відмовилися.
Про те, що паспорт не був анульований, свідчить його відсутність у переліку недійсних паспортів на сайті МВС Росії.
Згідно з витягом з реєстру "Роспаспорт", який "Схеми" отримали у своє розпорядження, паспорт громадянина РФ Анатолія Наумюка був оформлений у 2015 році у місті Тула. Відповідно до документа, він подав заяву на отримання громадянства, вказавши підставою видачі паспорта – "набуття громадянства Російської Федерації".
- Президент Володимир Зеленський 25 травня призначив голові Служби безпеки України Василеві Малюку нового заступника. Ним став луганчанин Сергій Наумюк.
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