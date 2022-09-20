Президент США Джо Байден сказав, що США готові захистити Тайвань у разі нападу Китаю. При тому, що США і далі є прихильниками концепції одного Китаю, тобто не підтримують існування декількох Китаїв. З Україною — навпаки. США давно визнали Україну, але той же Байден написав, що США не будуть вступати у конфлікт з Росією, якщо не будуть атаковані члени НАТО.

Очевидно, що США багато допомагають Україні, але чомусь самі за тайванців воювати готові, а за українців — ні. Ця готовність може з‘явитися і значною мірою це від нас залежить. Американці підтримують Тайвань як суспільство, яке побудувало демократію, верховенство права, де існує свобода слова і захищені права людини. Війна з Тайванем — не війна з іншою нацією, а спроба перемогти людей, які побудували сильну демократію.

Україна — теж демократична країна, але зі слабкими демократичними інститутами. Ми зможемо розраховувати на ще більшу підтримку демократій, якщо у себе покажемо приклад імплементації верховенства права. Поки цього не сталося. Тому наша армія — інститут, який користується найбільшою довірою й у суспільстві й за кордоном. Зрозуміло, що армія героїчно воює. Але у демократіях таким же авторитетом мають користуватися президент, парламент, суди та незалежні медіа. І не якась одна з трьох гілок влади чи преса, а усі разом. Що робити Україні, щоб отримати таку ж підтримку і захист від США, яку отримує Тайвань?

Солідаризуватися з США. Ми у Верховній Раді створили міжфракційну групу "У підтримку дружби, торгово-економічного, культурного і гуманітарного співробітництва з Тайванем". Ми теж не ставимо під сумнів політику одного Китаю, але вважаємо, що влада не має права ціною життів громадян будувати тоталітаризм і чинити геноциди проти меншин. І переконані, що демократії мають підтримувати одна одну.

Мені шкода, що керівництво Верховної Ради не оголошує, як того вимагає закон про створення нашої групи для того, щоб вона була зареєстрована. За цим процесом уважно спостерігають і у Тайбеї, який допомагає багато нашій армії та державі. У Вашингтоні слідкують теж. Вірю, що ми зможемо побудувати демократію в Україні й навчитися головному: жодні кон’юктурні інтереси ніколи не виправдають загравання з тираніями.