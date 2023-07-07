На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 7 липня.

Байден погодив постачання касетних боєприпасів Україні

Такий крок, пише The Washington Post, відбувається на тлі занепокоєння щодо відставання України в контрнаступі проти укріплених російських військ і скорочення західних запасів звичайної артилерії.

Цьому рішенню передавали багатомісячні дебати, оскільки касетні боєприпаси заборонені в більшості країн світу. Понад 120 країн приєдналися до конвенції, що забороняє їх застосування як негуманне і невибіркове, значною мірою через високий рівень засмічення ландшафту нерозірваними боєприпасами, що загрожують як своїм військам, так і цивільному населенню, часто упродовж десятиліть після завершення конфлікту. Проте США, Україна та Росія не є учасниками цієї конвенції.

У Пентагоні говорять про те, що сучасні касетні боєприпаси, випробувані у 2020 році мають значно нижчий відсоток нерозірваних снарядів, він становить 2,35, інколи дещо нижче. Хоча це також перевищує ліміт в 1%, встановлений Конгресом. Офіційні особи "ретельно відбирають" боєприпаси з показником 2,35% або нижче для передачі Україні, заявляє речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер.

Разом із тим представник оборонного відомства заявив, що деталі нових оцінок "не підлягають розголошенню", зокрема, як, коли і де проводилися випробування, і чи включали вони реальні стрільби або віртуальні симуляції.

Як пояснюють у WP, у ліміті (1%), встановленому Конгресом на рівень неспрацьовування касетних боєприпасів, немає жодного положення про виключення з цього правила. Тож, за словами представника Білого дому, Байден обійде його і Конгрес, вилучивши боєприпаси з наявних оборонних запасів відповідно до рідко використовуваного положення Закону про допомогу іноземним державам, який дозволяє президенту надавати допомогу незалежно від асигнувань або обмежень на експорт озброєнь, якщо він вирішить, що це відповідає життєво важливим інтересам національної безпеки США.

Фото: reuters

Зеленський говоритиме про зернову угоду з Ердоганом на тлі наближення саміту НАТО

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб обговорити чорноморську зернову угоду, яка знову опинилася під загрозою, оскільки Росія може відмовитись її продовжувати. Про це повідомляє The New York Times.

Термін укладеної минулого року угоди, де посередниками виступили Туреччина та ООН, спливає 17 липня. Ця угода дозволила експортувати українське зерно через російську блокаду в Чорному морі, проте Росія неодноразово погрожувала відмовитися від неї, заявляючи що вона перешкоджає російському експорту. Разом із тим щоразу в останній момент домовленості вдавалося зберегти та продовжити.

Зустріч президентів відбудеться на тлі майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі, де вирішуватиметься зокрема доля вступу до альянсу Швеції, на що поки своєї згоди Туреччина не дає, блокуючи заявку вже упродовж кількох місяців. Це викликає побоювання інших представників НАТО, що відмова від розширення Альянсу стане символічною перемогою президента Росії Путіна.

Відкритим питанням під час дводенних зустрічей буде також заявка України. Зеленський заявив, що очікує від Альянсу запрошення для України, навіть якщо його країна не зможе стати повноправним членом до закінчення війни.

Фото: gettyimages