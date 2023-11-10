Бербок закликала країни НАТО повчитися кібербезпеці в України

Про це повідомляє МЗС Німеччини.

"Підтримуючи Україну в кіберзахисті, ми теж захищаємо себе. Тому Німеччина надала Україні 10 тис. наземних станцій для супутникової інтернет-системи. І ми вносимо свій внесок у кіберпотенціал України, навчаючи персонал. Але й нам теж є чому повчитися в України", - заявила Бербок на конференції НАТО з питань кібербезпеки.

НАТО допомагає Україні у сфері кібербезпеки, але багато в чому союзники повинні повчитися в України, адже наразі українські фахівці, ймовірно, мають більше досвіду кіберзахисту, ніж усі разом.

Бербок сказала, що якщо близькі союзники НАТО вразливі, тоді вразливим буде і сам альянс. Вона навела приклад, коли 24 лютого, Росія атакувала мережу зв'язку ViaSat, а її дія поширилась на мережі по всій Європі. Тоді у Німеччині постачальники відновлюваної енергії тимчасово втратили зв'язок із більш ніж 3 тис. вітровими електростанціями.

"Кібератаки – це не гра. Вони впливають на реальний світ. Вони загрожують життю та економіці. Вони становлять небезпеку для нашої демократії та верховенства права. Кіберпростір став нервовою системою нашого суспільства", - підкреслила Бербок.