Берлусконі пообіцяв своїм футболістам автобус повій за перемогу над "Міланом" або "Ювентусом"
Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі пообіцяв футболістам "Монци" автобус з повіями за перемогу над "Ювентусом" чи "Міланом"
Про це повідомляє SPORTbible.
"Я мотивую гравців. Тепер у вас є матчі проти "Ювентуса", "Мілана" тощо. Якщо ви виграєте в однієї з цих великих команд, я відправлю в роздягальню автобус, повний повій", - сказав власник "Монци" Сільвіо Берлусконі.
Цікаво, що у 7-му турі чемпіонату Італії "Монца" вже обіграла "Ювентус" у домашньому матчі - 1:0.
- 17 листопада стало відомо, що колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі вважає, що саме він може переконати свого старого друга Владіміра Путіна сісти за стіл переговорів і припинити війну в Україні, і має намір зробити це ще до Різдва.
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