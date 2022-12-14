Берлусконі пообіцяв своїм футболістам автобус повій за перемогу над "Міланом" або "Ювентусом"

Про це повідомляє SPORTbible.

"Я мотивую гравців. Тепер у вас є матчі проти "Ювентуса", "Мілана" тощо. Якщо ви виграєте в однієї з цих великих команд, я відправлю в роздягальню автобус, повний повій", - сказав власник "Монци" Сільвіо Берлусконі.

Цікаво, що у 7-му турі чемпіонату Італії "Монца" вже обіграла "Ювентус" у домашньому матчі - 1:0.

17 листопада стало відомо, що колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі вважає, що саме він може переконати свого старого друга Владіміра Путіна сісти за стіл переговорів і припинити війну в Україні, і має намір зробити це ще до Різдва.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb