Без Jack Daniel's та Finlandia: один з виробників алкогольних напоїв йде з ринку Росії

Повідомлення про це вони розмістили на своїй офіційній сторінці, інформує Еспресо.TV

Світовий виробник алкогольної продукції Brown‑Forman приєднується до світової спільноти у закликах до миру та призупиняє комерційні операції в Росії.

"Ми з жахом спостерігаємо, як мільйони українців продовжують стикатися з похмурими реаліями війни. Наші думки з ними та з усіма тими, хто сповнений страху та невизначеності, переміщений і бажає притулку, страждає і шукає спокою, або сумує за зниклими безвісти близькими", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим компанія заявляє, що підтримує тісний контакт з українськими колегами, надає їм допомогу та фінансову підтримку, щоб допомогти у цей скрутний час:

"Також ми робимо пожертви міжнародним, організаціям, які допомагають українським дітям та всім біженцям і пропонують медичну допомогу".



Відзначимо, що американська компанія Brown‑Forman донедавна займала більше 1% алкогольного ринку Росії. Вони експортують бренди, як Jack Daniel's та Finlandia, а також ще декілька видів віскі, текіли та джину, лікери та вино.

Нагадаємо, вчора про призупинення діяльності у Росії заявили Coca-Cola та Pepsi.

Також з ринку РФ пішли культові мережі Starbucks та McDonald's.

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