Без Jack Daniel's та Finlandia: один з виробників алкогольних напоїв йде з ринку Росії
Світовий виробник алкогольної продукції Brown‑Forman скеровує фінансову допомогу дітям та біженцям в Україні
Повідомлення про це вони розмістили на своїй офіційній сторінці, інформує Еспресо.TV
Світовий виробник алкогольної продукції Brown‑Forman приєднується до світової спільноти у закликах до миру та призупиняє комерційні операції в Росії.
"Ми з жахом спостерігаємо, як мільйони українців продовжують стикатися з похмурими реаліями війни. Наші думки з ними та з усіма тими, хто сповнений страху та невизначеності, переміщений і бажає притулку, страждає і шукає спокою, або сумує за зниклими безвісти близькими", - йдеться у повідомленні.
Разом з тим компанія заявляє, що підтримує тісний контакт з українськими колегами, надає їм допомогу та фінансову підтримку, щоб допомогти у цей скрутний час:
"Також ми робимо пожертви міжнародним, організаціям, які допомагають українським дітям та всім біженцям і пропонують медичну допомогу".
Відзначимо, що американська компанія Brown‑Forman донедавна займала більше 1% алкогольного ринку Росії. Вони експортують бренди, як Jack Daniel's та Finlandia, а також ще декілька видів віскі, текіли та джину, лікери та вино.
- Нагадаємо, вчора про призупинення діяльності у Росії заявили Coca-Cola та Pepsi.
- Також з ринку РФ пішли культові мережі Starbucks та McDonald's.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.22
Купівля 29.22Продаж 31.45
-
EUR
Купівля 32.28Продаж 34.59
- Актуальне
- Важливе