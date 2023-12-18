Безалкогольний глінтвейн: три смачні та насичені рецепти

Глінтвейн має давню історію, що налічує сотні років. Його походження пов'язують з країнами Європи, особливо з Німеччиною, Австрією та Скандинавським регіоном. Однак, деякі припускають, що цей напій був ще за часів Стародавнього Риму. Вони вживали вино підігрітим зі спеціями для підтримки тепла в холодну пору. Згодом, у Середньовіччі напій був популярним та використовувався як ліки від застуди.

Назва "глінтвейн" походить від німецького слова "Glühwein", що буквально перекладається як "гаряче вино". Традиційно його готували у холодний період року, особливо під час святкування Різдва та Нового року. Що може бути кращим у зимовий період, ніж смак ароматного та чарівного напою, який не тільки зігріває, але й надихає на святковий настрій?

Безалкогольний глінтвейн — витончений та бездоганний у своїй простоті напій, який подарує вам різноманіття фруктових смаків з ніжним ароматом спецій. Він чудово підходить для різноманітних заходів та для тих, хто шукає альтернативу алкогольним гарячим напоям. Він зберігає усю глибину смаку і аромату, але без вмісту алкоголю.

Безалкогольний глінтвейн – рецепт з виноградного соку

Інгредієнти:

сік з червоного винограду – 1 літр

кориця – 2 палички

гвоздика – 5 шт.

лавровий лист – 2 шт.

чебрець – 2 гілки

цукор – 2 ст. л.

половина апельсина

Як приготувати глінтвейн безалкогольний: покроковий рецепт

Апельсин добре вимити, половинку нарізати кільцями. Сік переливаємо у каструлю, додаємо апельсин кільцями та спеції: корицю, гвоздику, лавровий лист, чебрець та цукор. Ставимо на маленький вогонь та варимо протягом 10 хвилин, періодично помішуючи. Глінтвейн не має кипіти. Подавайте гарячим.

Готово!

Фото: Freepik

Безалкогольний глінтвейн з яблучного соку та каркаде

Інгредієнти:

яблучний сік – 500 мл

вода – 500 мл

чай каркаде – 10 г

паличка кориці – 1 шт.

кардамон – 3 шт.

цедра одного апельсина

апельсин – ½ шт.

гвоздика – 2 шт.

мускатний горіх - дрібка

мед – 1 ст. л

Покроковий рецепт приготування:

Апельсин добре промити та зняти цедру. Одну половинку нарізати кільцями. Ставимо каструлю на вогонь, наливаємо воду та додаємо цедру апельсину, кардамон, корицю, гвоздику, мускатний горіх. Доводимо до кипіння та проварюємо ще хвилину. Додаємо каркаде, накриваємо каструлю кришкою та вмикаємо вогонь. Даємо настоятися 10 хвилин. В іншу каструлю наливаємо сік, додаємо апельсин, мед та добре перемішуємо. Ставимо на вогонь, після закипання одразу вимикаємо. Через сито переливаємо у глечик суміш з чаю та спецій. Далі туди ж доливаємо проварений сік з апельсином. При подачі можна додати в чашки скибочки апельсину.

Готово!

Фото: Delicious Magazine

Безалкогольний глінтвейн з гранатового соку

Інгредієнти:

вода - 250 мл

гранатовий сік - 500 мл

бад'ян (аніс зірчастий) - 2 шт.

гвоздика – 5 шт.

чорний перець горошком – 2 шт.

імбир – дрібка

кориця – дрібка

мускатний горіх - дрібка

апельсин – 1 шт.

цукор – 1-2 ст. л.

Покроковий рецепт приготування:

Апельсин промити та нарізати скибочками, шкірку не потрібно очищати. Ставимо сотейник на вогонь, наливаємо воду, гранатовий сік та додаємо бад'ян, гвоздику, чорний перець горошком, імбир, корицю, мускатний горіх, скибочки апельсину та цукор. На маленькому вогні нагріваємо наш глінтвейн до температури 80°С , періодично помішуючи. Рідина не повинна кипіти. Вимкніть вогонь та дайте настоятися напою протягом 15 хвилин. Перед подачею варто процідити глінтвейн та розлити по келихах.

Смачного!

Фото: The Realist Food Blog