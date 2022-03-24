"Безмежно вдячні волонтерам": Укрзалізниця роз'яснила, як спростити відправлення гуманітарних вантажів по Україні

Інформацію опублікувала пресслужба Укрзалізниці у Telegram.



Для відправлення вантажу потрібно:

Залишити заявку через гарячу лінію Укрзалізниці за номером 0800 503 222 або 044 465 03 87. Також потрібно надати характеристики вантажу, що буде відправлений: в пріоритеті - медикаменти, продукти харчування довготривалого зберігання, вода та засоби гігієни.

Отриманий номер заявки, включно з ім’ям, місцем призначення та контактним номером особи, що зустрічає, варто нанести на гуманітарну допомогу, що буде завантажена в поїзд. Це дасть можливість Укрзалізниці відстежувати та знаходити вантаж в точці призначення.

Надійно запакувати всі вантажі.

Нагадаємо, Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних поїздів на 24 березня.

Укрзалізниця залишає за собою право перевірки відправленого вантажу.З початку війни залізниця перевезла пасажирськими вагонами вже майже 7,5 тисяч тонн гуманітарного вантажу, що був розподілений країною. Найбільше допомоги надходить до Києва, Харкова, Запоріжжя та Одеси.