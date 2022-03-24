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"Безмежно вдячні волонтерам": Укрзалізниця роз'яснила, як спростити відправлення гуманітарних вантажів по Україні
Укрзалізниця продовжує перевозити гуманітарні вантажі країною і наразі залишається найшвидшим шляхом для доставки. Компанія пояснила механізм відправлення вантажу пасажирськими поїздами, щоб спростити процес
Інформацію опублікувала пресслужба Укрзалізниці у Telegram.
Для відправлення вантажу потрібно:
- Залишити заявку через гарячу лінію Укрзалізниці за номером 0800 503 222 або 044 465 03 87. Також потрібно надати характеристики вантажу, що буде відправлений: в пріоритеті - медикаменти, продукти харчування довготривалого зберігання, вода та засоби гігієни.
- Отриманий номер заявки, включно з ім’ям, місцем призначення та контактним номером особи, що зустрічає, варто нанести на гуманітарну допомогу, що буде завантажена в поїзд. Це дасть можливість Укрзалізниці відстежувати та знаходити вантаж в точці призначення.
- Надійно запакувати всі вантажі.
З початку війни залізниця перевезла пасажирськими вагонами вже майже 7,5 тисяч тонн гуманітарного вантажу, що був розподілений країною. Найбільше допомоги надходить до Києва, Харкова, Запоріжжя та Одеси.
- Нагадаємо, Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних поїздів на 24 березня.
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